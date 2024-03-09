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"Выборы" Путина в оккупации: стало известно, на какую явку рассчитывает Кремль

Кремль поставил задачу по явке на выборах президента РФ на оккупированных территориях

сегодня, 16:55
Автор:
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Марьян Ощановский
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В Кремле надеются, что 30% жителей временно оккупированных территорий добровольно примут участие в фарсе под названием "выборы президента РФ".

"Выборы" Путина в оккупации: стало известно, на какую явку рассчитывает Кремль

В РФ через неделю пройдут выборы Путина. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, добиться явки 30% от местных гауляйтеров требует Москва.

В то же время, отмечает Цент сопротивления, для РФ будут рисовать явку более 70%, а потому делают все возможное, чтобы скрыть отсутствие явки.

Отмечается, что даже явка 30% выглядит заоблачной цифрой для временно оккупированных территорий, поскольку население не воспринимает оккупантов, а социальный кризис в регионе не способствует улучшению настроений местных жителей.

В то же время, по данным Центра сопротивления, даже фанаты Кремля не хотят идти на "выборы", потому что понимают их абсурдность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не поддержал инициативу президента Турции Реджепа Эрдогана по участию представителей России в мирном саммите. По словам украинского президента, представители РФ могут быть приглашены на саммит мира только после того, как цивилизованные страны разработают план окончания войны в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вряд ли будет на своем месте, занимая должность посла Украины в Великобритании, считает политолог Андрей Городницкий. "Я не помню известного дипломата Залужного. Известного военачальника и генерала — да, а посла — нет. Нивеляция дипломатического корпуса продолжается. И это ни в коем случае не оскорбление Валерия Залужного", — подчеркнул политолог.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/kreml-spodivayetsya-na-yavku-30-na-tot/
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