"Вы здесь больше не будете властвовать": жесткое заявление Польши об имперских амбициях России

Министр Сикорский, говоря о политике по отношению к России, ссылался на главного идеолога Кремля Александра Дугина, много лет назад утверждавшего, что для Польши нет места на евразийском континенте. "Россия в своем геополитическом и сакрально-географическом развитии не заинтересована в существовании независимого польского государства в какой-либо форме. Она также не заинтересована в существовании Украины", — цитирует Сикорского.

Министр Сикорский — eurointegration

Он добавил, что в советские времена россияне построили в Варшаве посольство, которое должно было выглядеть как резиденция губернатора. Сикорский подчеркнул, что времена изменились, и у него есть послания руководителям Дугина.

" Вы больше никогда здесь не будете властвовать. Ни в Киеве, ни в Вильнюсе, ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Кишиневе. Вам не хватает земли? Одиннадцать часовых поясов и всё равно не хватает? Позаботьтесь о том, чтобы лучше управлять тем, что, согласно международному праву, лежит в ваших границах. Вместо того, чтобы фантазировать об отвоевании Варшавы, беспокойтесь о том, удержите ли вы Хайсенвая", — сказал глава Польши.

"Нашей целью должно быть не хрупкое прекращение огня, а длительный и справедливый мир в соответствии с принципами Устава ООН. Это должен быть мир через силу – потому что только такой будет уважать Россия. Соглашение с Кремлем будет продолжаться до тех пор, пока российская элита опасается последствий ее нарушения ", — сказал Сикорский.

Он также оценил, что шестнадцать пакетов санкций против России работают и ослабляют российскую военную машину.

"Россия должна нести юридическую и финансовую ответственность за свою агрессию против Украины, за совершенные и задокументированные военные преступления и преступления против человечества. В том числе похищение тысяч детей, пытки и систематические нападения на мирное население", - Министр иностранных дел Радослав Сикорский.

По словам Сикорского, результат русско-украинской войны будет определять уровень безопасности в нашем регионе на долгие годы.

"Она будет определять, или, например, Беларусь окончательно утонет в русском мире, сможет ли она защитить остатки своей независимости. Это будет точка отсчета для европейских стремлений Молдовы, Грузии и Армении. Это также повлияет на внешнюю политику важных партнеров в Центральной Азии, которые смотрят на Москву и Пекин, но также стремятся к более тесным отношениям с Европой", – сказал Сикорский.

Он заявил, что " российский империализм — наш враг . Это наша нынешняя политика в отношении режима Путина. Другой не будет".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что россияне кардинально изменили приоритеты на фронте и пошли в массированные штурмы.



