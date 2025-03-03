Главный раввин Украины Моше Реувен Асман выступил в защиту Владимира Зеленского, отвечая на заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который назвал украинского президента "чистым нацистом" и "изменником еврейского народа". Асман подчеркнул, что в Украине нет этнических конфликтов, а антисемитизм является серьезным преступлением.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: 24 Канал

"Украинский народ сейчас борется за свою независимость и свободу. Вы вторглись в нашу страну и начали войну, убивая украинцев — людей разных национальностей, включая россиян, евреев и татар, мирно живших в Украине до вашего вторжения. У нас нет национальных конфликтов", — отметил раввин.

Он отметил, что настоящие нацисты — это те, кто стремится уничтожить целые народы, как, например, Израиль, и отметил, что Иран и ХАМАС, поддерживаемые Россией, желают уничтожить этот народ.

"Вы поддерживаете ХАМАС и Хезболлу, предоставляете им оружие, и они убивают еврейских солдат. Ваши заявления о нацизме — это манипуляция и безнравственность", — добавил он.

Асман также подчеркнул, что только еврейский народ имеет право решать, кто герой, а кто — позор нации.

"Это не вам решать. Вы можете судить в своей стране, но мы, еврейский народ, будем решать за себя", — подчеркнул раввин.

Он также подчеркнул, что из-за российского вторжения он потерял своего приемного сына Антона и тысячи других невинных жизней, и выразил надежду на справедливый вердикт по поводу действий России.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил с антисемитским заявлением в отношении президента Украины Владимира Зеленского. В ответ Министерство иностранных дел Украины призвало Израиль осудить эту ложную информацию.