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Введение миротворцев в Украину невозможно: военный назвал причину

В соглашении между Украиной и Великобританией, которое было подписано на века, учтены разные сценарии, включая изменения политической ситуации.

сегодня, 13:20
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Клименко Елена

Миротворческие миссии могут быть осуществлены только при согласии обеих сторон конфликта, и Россия вряд ли согласится на такую возможность, поскольку это не отвечает ее интересам. Об этом сообщил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире "Radio NV".

Введение миротворцев в Украину невозможно: военный назвал причину

Фото: из открытых источников

"Можно забыть о миротворцах в ближайшее время, ведь для их введения необходимо согласие обеих сторон. Россия точно не согласится, поскольку это ей не выгодно", — отметил он.

Жирохов также подчеркнул, что в соглашении между Украиной и Великобританией, которое было подписано на века, учтены разные сценарии, включая изменения политической ситуации. Он добавил, что в случае прихода к власти в Украине лидера с более военным уклоном, размещение британских военных баз может стать реальностью, хотя это маловероятно.

Ранее The Telegraph опубликовал несколько возможных сценариев по развертыванию британских войск в Украине. Один из вариантов предполагает заморозку линии фронта с патрулированием британскими силами буферной зоны и готовностью к обороне. Другой сценарий включает в себя создание оборонительного "кольца" вокруг Киева для поддержки ВСУ. Также рассматривается возможность переноса учений на мероприятие Украины и создания воздушного щита с помощью польских систем ПВО.

Портал "Комментарии" ранее писал, что Латвия осторожно относится к возможности отправки своих военных в Украину в рамках миротворческой миссии, сообщает LSM.lv. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что обсуждение такого шага станет актуальным только после подписания мирного соглашения между Россией и Украиной, поскольку в настоящее время нет необходимых предпосылок для его реализации.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bqEZ4czs2Zs
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