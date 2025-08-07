Второй Стамбул: Путин снова поймал Трампа на тот же крючок

Рубрики
Лиля Воробьева
Новый дипломатический шаг Дональда Трампа, направленный на вовлечение России в переговоры, слишком напоминает ситуацию весной со стамбульскими переговорами, которые в итоге не дали никаких результатов. Такое мнение в интервью высказал Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента".
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Эксперт подчеркнул, что Владимир Путин регулярно затягивает время и подобные действия уже наблюдались в прошлом. В частности, он напомнил, как в мае лидеры Евросоюза вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским предъявили Путину четкое требование: либо немедленное прекращение боевых действий, либо новый пакет ограничений. Тогда фаворит РФ и предложил переговоры в Стамбуле.
Политолог также высказал предположение, что Путин может затягивать подготовку к возможным переговорам с Трампом до момента консультаций с лидером Китая Си Цзиньпином.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе узнали, чем готов уступить Путин ради более важного. Во время прямых переговоров с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин, вероятно, постарается получить стратегическое политическое преимущество в войне, обменяв его на отказ от территориальных амбиций в отношении Украины. Об этом сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на оценки аналитиков.Газета обращает внимание, что настоящим достижением для Путина стало не захват еще четырех украинских областей, кроме Крыма, а возвращение всей Украины под влияние Российской Федерации. Это, в частности, включает отказ Украины от вступления в НАТО, остановку какого-либо военного взаимодействия со странами Запада, установление пророссийских властей в Киеве, а также ограничение оборонных возможностей государства.