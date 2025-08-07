Второй Стамбул: Путин снова поймал Трампа на тот же крючок

Новый дипломатический шаг Дональда Трампа, направленный на вовлечение России в переговоры, слишком напоминает ситуацию весной со стамбульскими переговорами, которые в итоге не дали никаких результатов. Такое мнение в интервью высказал Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента".

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Эксперт подчеркнул, что Владимир Путин регулярно затягивает время и подобные действия уже наблюдались в прошлом. В частности, он напомнил, как в мае лидеры Евросоюза вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским предъявили Путину четкое требование: либо немедленное прекращение боевых действий, либо новый пакет ограничений. Тогда фаворит РФ и предложил переговоры в Стамбуле.

"К сожалению, Трамп на это согласился, и в результате вопроса новых санкций против России отложили. Начались переговоры, но никаких результатов по прекращению боевых действий они не дали. Сейчас мы видим похожую картину. Путин может снова использовать этот сценарий – предложить диалог на высоком уровне. Но цель в этом случае – снова выиграть время", – отметил Фесенко.

Политолог также высказал предположение, что Путин может затягивать подготовку к возможным переговорам с Трампом до момента консультаций с лидером Китая Си Цзиньпином.

"И США, и Китай не заинтересованы в новом витке торговой войны. В то же время очевидно, что Пекин имеет рычаги влияния на Кремль и способен убедить его пойти на прекращение конфликта. Но Путин может попытаться заручиться поддержкой Си Цзиньпина, чтобы действовать совместно против Трампа. Это только прибавляет напряжения. Поэтому, по моему мнению, в ближайшее время мы станем свидетелями острой борьбы на тактическом уровне по отношению к трем моментам: когда именно может состояться встреча, в каком формате она пройдет и какие вопросы будут вынесены на обсуждение", – заметил Фесенко. Он также предположил, что в результате подобная встреча может вообще не состояться.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Западе узнали, чем готов уступить Путин ради более важного. Во время прямых переговоров с американским президентом Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин, вероятно, постарается получить стратегическое политическое преимущество в войне, обменяв его на отказ от территориальных амбиций в отношении Украины. Об этом сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на оценки аналитиков.

Газета обращает внимание, что настоящим достижением для Путина стало не захват еще четырех украинских областей, кроме Крыма, а возвращение всей Украины под влияние Российской Федерации. Это, в частности, включает отказ Украины от вступления в НАТО, остановку какого-либо военного взаимодействия со странами Запада, установление пророссийских властей в Киеве, а также ограничение оборонных возможностей государства.