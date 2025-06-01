Второй раунд переговоров в Стамбуле: какой документ Украина предложит России

Сегодня в Стамбуле должен пройти второй этап переговоров между Украиной и Россией. Во время встречи украинская делегация планирует презентовать дорожную карту, которая должна стать основой достижения устойчивого мирного урегулирования.

Переговоры в Стамбуле (фото из открытых источников)

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Согласно копии документа, с которой ознакомилось агентство, предложенная последовательность шагов выглядит следующим образом:

полное прекращение боевых действий не менее чем на 30 дней;

обмен всеми пленными с обеих сторон;

возвращение украинских детей, вывезенных на территории, подконтрольно России;

проведение встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно этому плану, Киев и Москва с участием США и европейских партнеров должны начать работу по определению условий, на которых стороны согласятся на полное прекращение войны.

Как отмечает Reuters, основные положения мирного соглашения, изложенные в документе, во многом отвечают предварительным требованиям украинской стороны.

Среди таких положений сохранение за Украиной права на укрепление собственной обороноспособности после подписания соглашения, отсутствие признания со стороны международного сообщества суверенитета России над временно оккупированными территориями, а также необходимость выплаты репараций Украине.

В документе также указано, что текущая линия фронта будет служить отправной точкой для переговоров по территориальному вопросу. В то же время, отмечается, что эти условия существенно отличаются от требований, которые в последнее время выдвигала российская сторона.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский озвучил ключевые вопросы на переговорах в Стамбуле . Президент Украины Владимир Зеленский озвучил главные задачи украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня. По его словам, это прекращение огня, освобождение пленных и возвращение похищенных детей.

Владимир Зеленский сообщил, что главой делегации на переговорах в Стамбуле будет министр обороны Рустем Умеров. Он также возглавлял украинских дипломатов в ходе прошлых переговоров с Россией в Турции.