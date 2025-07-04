Вторая половина лета станет адской: на Западе рассказали, на что будет делать ставку Путин в войне

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Кравцев Сергей
В то время как президент США Дональд Трамп все больше демонстрирует свою нерешительность в вопросе дальнейшей поддержки Украины, путинский режим использует этот шанс для наращивания своих наземных наступлений и бомбардировки городов по всей Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Авторы публикации отмечают, российский диктатор в телефонном разговоре с Трампом дал понять, что он не собирается прислушиваться к призывам президента США прекратить войну и его цели остаются такими же, как и при начале вторжении. Он хочет восстановить российское господство на Украине и заставить Запад прекратить поддержку Киева. И решение США на этой неделе прекратить поставки оружия украинцам дает значительный импульс усилиям Путина.
Как отмечает WSJ, стратегия Путина направлена на то, чтобы сломать способность и волю Украины вести войну, усиливая давление на ее военное и гражданское население. Теперь Украина сталкивается с летом беспощадных атак со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик.
Аналитики отмечают, последние события укрепляют уверенность Кремля в том, что он может пережить Украину и ее сторонников в войне на истощение. Украине придется экономить материальные средства, и этот шаг, вероятно, ускорит российские успехи на поле боя.
Журналисты акцентируют, именно поэтому российские власти распорядились максимально усиливать авиаудары по Киеву и другим городам, что приводит к росту жертв среди гражданского населения, разрушению зданий и истощению жителей.
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