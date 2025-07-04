Вторая половина лета станет адской: на Западе рассказали, на что будет делать ставку Путин в войне

В то время как президент США Дональд Трамп все больше демонстрирует свою нерешительность в вопросе дальнейшей поддержки Украины, путинский режим использует этот шанс для наращивания своих наземных наступлений и бомбардировки городов по всей Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, российский диктатор в телефонном разговоре с Трампом дал понять, что он не собирается прислушиваться к призывам президента США прекратить войну и его цели остаются такими же, как и при начале вторжении. Он хочет восстановить российское господство на Украине и заставить Запад прекратить поддержку Киева. И решение США на этой неделе прекратить поставки оружия украинцам дает значительный импульс усилиям Путина.

Как отмечает WSJ, стратегия Путина направлена на то, чтобы сломать способность и волю Украины вести войну, усиливая давление на ее военное и гражданское население. Теперь Украина сталкивается с летом беспощадных атак со стороны РФ, а усилия Трампа по достижению мира зашли в тупик.

Аналитики отмечают, последние события укрепляют уверенность Кремля в том, что он может пережить Украину и ее сторонников в войне на истощение. Украине придется экономить материальные средства, и этот шаг, вероятно, ускорит российские успехи на поле боя.

"Но захват территории может быть не самой важной целью для России на данном этапе войны. Вместо этого, как говорят некоторые аналитики, Путин хочет "перемолоть" войска и технику своего меньшего соседа и подорвать поддержку со стороны гражданского населения и Запада", — подчеркивает WSJ.

Журналисты акцентируют, именно поэтому российские власти распорядились максимально усиливать авиаудары по Киеву и другим городам, что приводит к росту жертв среди гражданского населения, разрушению зданий и истощению жителей.

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