Вторая по масштабу атака с начала войны: чем била Россия ночью

Минувшей ночью российская армия совершила один из мощнейших массированных ударов по Украине за все время вторжения. По данным Sky News, в воздухе одновременно было применено 598 дронов-камикадзе и 31 ракету разных типов. По количеству задействованных средств поражения этот налет уступает лишь самой большой атаке, произошедшей 9 июля 2025 года, когда россия применила 741 ракету и беспилотник.

Масштабы российских атак по Украине

Таким образом, сегодняшняя атака стала второй по масштабу с начала полномасштабной войны. Военные аналитики отмечают, что за последние месяцы кремль значительно увеличил интенсивность воздушных налетов, пытаясь перебить собственные рекорды по количеству одновременно запущенных боеприпасов.

Фактически, все самые большие удары по Украине были зафиксированы именно с конца июня этого года. Это свидетельствует о том, что Россия изменила тактику ведения воздушной кампании: если раньше акцент делался на периодических "волнах" атак, то теперь речь идет о систематических массовых запусках, которые должны истощать украинскую систему ПВО и нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре.

Украинские официальные источники подчеркивают, что большинство целей удалось уничтожить, однако самая масштабность атак создает серьезную нагрузку на оборонные силы и свидетельствует о попытках москвы усилить психологическое давление на население.

Аналитики также напоминают, что подобные атаки требуют от России колоссальных ресурсов – и человеческих, и финансовых, и технических. В то же время, рост интенсивности ударов может указывать на то, что кремль стремится достичь определенных результатов уже этой осенью, используя массовые атаки как инструмент давления перед зимним периодом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Центре противодействия дезинформации отметили, что, несмотря на сложную ситуацию на передовой, речь о возможном прорыве или "обвале фронта", которым россия пугает уже несколько лет подряд, не идет. Такие заявления кремлевской пропаганды являются обычным элементом информационной войны.