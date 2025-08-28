logo

BTC/USD

113231

ETH/USD

4571.1

USD/UAH

41.26

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Вторая по масштабу атака с начала войны: чем била Россия ночью
commentss НОВОСТИ Все новости

Вторая по масштабу атака с начала войны: чем била Россия ночью

Sky News: ночная атака россии на Украину стала второй по масштабу с начала полномасштабной войны

28 августа 2025, 17:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Минувшей ночью российская армия совершила один из мощнейших массированных ударов по Украине за все время вторжения. По данным Sky News, в воздухе одновременно было применено 598 дронов-камикадзе и 31 ракету разных типов. По количеству задействованных средств поражения этот налет уступает лишь самой большой атаке, произошедшей 9 июля 2025 года, когда россия применила 741 ракету и беспилотник.

Вторая по масштабу атака с начала войны: чем била Россия ночью

Масштабы российских атак по Украине

Таким образом, сегодняшняя атака стала второй по масштабу с начала полномасштабной войны. Военные аналитики отмечают, что за последние месяцы кремль значительно увеличил интенсивность воздушных налетов, пытаясь перебить собственные рекорды по количеству одновременно запущенных боеприпасов.

Фактически, все самые большие удары по Украине были зафиксированы именно с конца июня этого года. Это свидетельствует о том, что Россия изменила тактику ведения воздушной кампании: если раньше акцент делался на периодических "волнах" атак, то теперь речь идет о систематических массовых запусках, которые должны истощать украинскую систему ПВО и нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре.

Украинские официальные источники подчеркивают, что большинство целей удалось уничтожить, однако самая масштабность атак создает серьезную нагрузку на оборонные силы и свидетельствует о попытках москвы усилить психологическое давление на население.

Аналитики также напоминают, что подобные атаки требуют от России колоссальных ресурсов – и человеческих, и финансовых, и технических. В то же время, рост интенсивности ударов может указывать на то, что кремль стремится достичь определенных результатов уже этой осенью, используя массовые атаки как инструмент давления перед зимним периодом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Центре противодействия дезинформации отметили, что, несмотря на сложную ситуацию на передовой, речь о возможном прорыве или "обвале фронта", которым россия пугает уже несколько лет подряд, не идет. Такие заявления кремлевской пропаганды являются обычным элементом информационной войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-trump-zelenskyy-putin-drones-latest-live-updates-12541713?postid=10086568#liveblog-body
Теги:

Новости

Все новости