Вторая массированная атака России: сколько БПЛА и ракет удалось сбить над Украиной

В ночь на 26 мая (с 20:15 25 мая) россияне нанесли комбинированный удар по Украине с применением 364-х средств воздушного нападения противника:

Фото: коллаж портала "Комментарии"

- 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 из самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков – Саратовская область);

- 355 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ТОТ АР Крым.

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 11:00 противовоздушной обороной сбиты все 9 крылатых ракет Х-101, обезврежено 288 вражеских БпЛА типа Shahed и других типов беспилотников на востоке, севере, юге, западе и в центре страны.

233 – сбит огневыми средствами поражения, 55 – локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 5 локациях, а также падение сбитых ударных БПЛА в 10 локациях.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в ночь на 26 мая ряд украинских областей подвергся очередной комбинированной атаке со стороны российских войск. Одной из таких областей стала Хмельнитчина. По предварительным данным обошлось без пострадавших среди гражданского населения, однако есть разрушение объектов гражданской инфраструктуры. Об этом рассказал глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Вторую ночь подряд Россия атакует Хмельницкую область. Этой ночью снова происходит комбинированная вражеская атака. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения нет. Однако есть повреждения частных домохозяйств и предприятий", — отметил глава Хмельницкой области.

Также враг бил по Харькову и Запорожью.