Беспилотники, созданные в условиях строгой секретности в подпольных украинских мастерских, осуществили серию атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия, склады горючего и логистические центры, обслуживающие военные подразделения. В результате этих действий Россия была вынуждена ограничить поставки топлива и пересмотреть свою энергетическую стратегию.

Фото: из открытых источников

По данным журналистов, в закрытых локациях на западе Украины ночью готовятся целые группы дронов-камикадзе, которые стартуют с временных взлетных полос и преодолевают сотни километров, проникая глубоко в российскую территорию. Операторы рассказывают, что современные модификации беспилотников могут лететь до 1000 километров, что почти вдвое превышает предыдущие возможности.

"Дроны развиваются. Раньше мы летали на 500 километров, теперь — на 1000. Для успеха нужны три вещи: техника, люди и тщательная планировка. Это для нас — святая миссия", — объясняет командир с позывным Фидель.

Большинство аппаратов изготавливаются в Украине с использованием компонентов, которые снабжают небольшие производственные ячейки. Одной из самых эффективных моделей стал "Февраль" — беспилотник простой конструкции с минимальной себестоимостью (примерно 55 тысяч долларов за единицу), позволяющий наладить массовое производство.

По оценкам Carnegie Endowment, удары по нефтеперерабатывающим заводам России привели к временному выводу из строя не менее 16 крупных объектов, что составляет почти 38% от общей мощности российской переработки. Хотя большинство предприятий возобновили работу в течение нескольких недель, последствия ощутимы и дальше.

