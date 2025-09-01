logo

BTC/USD

109227

ETH/USD

4347.72

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Вся колонна окаупантов сгорела дотла: на каком направлении россияне провалили наступление
commentss НОВОСТИ Все новости

Вся колонна окаупантов сгорела дотла: на каком направлении россияне провалили наступление

Бойцы «Азова» остановили попытку врага захватить Екатериновку

1 сентября 2025, 20:11
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На Торецком направлении российские войска совершили очередную атаку, пытаясь закрепиться в районе села Катериновка. Однако попытка оказалась безуспешной — штурмовая группа была уничтожена благодаря слаженным действиям бойцов 5-го батальона 12-й бригады НГУ "Азов".

Вся колонна окаупантов сгорела дотла: на каком направлении россияне провалили наступление

«Азов» остановили наступление россиян

По данным подразделения, россияне выдвинули колонну из пяти боевых машин пехоты, на борту каждой из которых находилось по восемь военных. План врага заключался в том, чтобы ворваться на окраину Катериновки и закрепиться там.

Впрочем, движение техники было вовремя подмечено. Еще по дороге в село одна из БМП взорвалась на мини, а вторая была поражена украинским FPV-дроном. Обе машины пытались уйти, но были окончательно уничтожены вместе с десантом.

Трем другим БМП удалось добраться до окраин села и высадить пехоту. Однако украинские защитники применили комплекс мер: по технике и живой силе противника начали одновременно работать FPV-дроны, дроны-камикадзе со сбросами и артиллерия. В результате все три боевых машины были уничтожены, а личный состав понес потери.

Остатки вражеского десанта пытались скрыться в домах и подвалах, однако были обнаружены и ликвидированы.

Таким образом, попытка захвата Екатериновки завершилась для окупантов полным провалом. Благодаря своевременному выявлению целей и эффективному применению современных средств поражения подразделение "Азов" в очередной раз доказало способность надежно держать оборону и уничтожать врага на подступах к украинским населенным пунктам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Донецкой области украинские воины продолжают шаг за шагом выбивать врага из населенных пунктов. После длительных и напряженных боев штурмовые группы из подразделения "Скала" сообщили о полном освобождении поселка Новоэкономическое.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/azov_brigade_ngu/488
Теги:

Новости

Все новости