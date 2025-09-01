Вся колонна окаупантов сгорела дотла: на каком направлении россияне провалили наступление

На Торецком направлении российские войска совершили очередную атаку, пытаясь закрепиться в районе села Катериновка. Однако попытка оказалась безуспешной — штурмовая группа была уничтожена благодаря слаженным действиям бойцов 5-го батальона 12-й бригады НГУ "Азов".

«Азов» остановили наступление россиян

По данным подразделения, россияне выдвинули колонну из пяти боевых машин пехоты, на борту каждой из которых находилось по восемь военных. План врага заключался в том, чтобы ворваться на окраину Катериновки и закрепиться там.

Впрочем, движение техники было вовремя подмечено. Еще по дороге в село одна из БМП взорвалась на мини, а вторая была поражена украинским FPV-дроном. Обе машины пытались уйти, но были окончательно уничтожены вместе с десантом.

Трем другим БМП удалось добраться до окраин села и высадить пехоту. Однако украинские защитники применили комплекс мер: по технике и живой силе противника начали одновременно работать FPV-дроны, дроны-камикадзе со сбросами и артиллерия. В результате все три боевых машины были уничтожены, а личный состав понес потери.

Остатки вражеского десанта пытались скрыться в домах и подвалах, однако были обнаружены и ликвидированы.

Таким образом, попытка захвата Екатериновки завершилась для окупантов полным провалом. Благодаря своевременному выявлению целей и эффективному применению современных средств поражения подразделение "Азов" в очередной раз доказало способность надежно держать оборону и уничтожать врага на подступах к украинским населенным пунктам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Донецкой области украинские воины продолжают шаг за шагом выбивать врага из населенных пунктов. После длительных и напряженных боев штурмовые группы из подразделения "Скала" сообщили о полном освобождении поселка Новоэкономическое.