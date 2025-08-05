Украинские Силы обороны продолжают удерживать оборонные рубежи на Покровско-Мирноградском направлении, невзирая на длительные и интенсивные атаки со стороны российских войск. Враг уже более года безуспешно пытается вытеснить украинские подразделения из этого района, однако несет значительные потери и не имеет реального продвижения.

Фейки про окружение на Покровском направлении

В командовании ВСУ опровергли информацию, которую в последние дни распространяют отдельные ресурсы, — о якобы окружении украинских подразделений в Покровске. Там подчеркивают: это фейк, не имеющий ничего общего с реальностью.

Попытки врага прорваться безуспешны.

По имеющейся информации, российские силы сейчас пытаются наступать северо-восточнее Покровска, оказывая давление на логистические пути ВСУ. Однако, несмотря на ежедневные атаки и применение тактики массированных штурмов, все их усилия разбиваются об украинскую оборону.

В командовании отмечают, что враг несет серьезные потери в живой силе, в частности вокруг Покровска, где, как подчеркивают в ВСУ, "российские солдаты находят только свою смерть".

Оборона усилена:

Военное руководство приняло решение о дополнительном усилении оборонных позиций на угрожающих участках. ВСУ обеспечивают устойчивость линии фронта и продолжают борьбу за каждый километр украинской земли.

Бои продолжаются. Украинские подразделения в этом направлении остаются на своих позициях и удерживают контроль над ситуацией.

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