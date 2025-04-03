ВСУ ждет «самый жесткий замес» в 2025 году: названо направление главного удара РФ

В ближайшее время следует ожидать наступления россиян на фронте из-за политических причин, считает военный Кирилл Сазонов. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин понимает, что РФ в 2026 году войну не вытянет, значит, переговоры будут осенью. И, как считает военный, до этого времени диктатор хочет получить козыри, чтобы вести их с сильной позиции.

Война в Украине

Помимо этого, добавляет Сазонов, впереди еще и сакральная для Путина дата – 9 мая, к которой он хочет получить значимый успех в Украине. Чтобы его развить, россияне подготовили резервы.

По его словам, идеальным для Путина стало бы "освобождение" всей Донецкой области к 9 мая. Но, добавляет эксперт, российские военные не смогут этого достичь.

Сазонов убежден, что самым перспективным для наступления россиян является Лиманское направление. По его словам, успешный прорыв на Лиманском направлении и перерезание логистики по трассе "Харьков — Славянск" станет очень сильным ходом.

"Это еще не котел по факту, но котел по логистике. Единственное слабое место этого плана – он слишком очевиден. Так что незаметно и внезапно – не проскочит. Тем не менее, мне кажется, что сейчас совпадает целый ряд факторов", — говорит военный.

По его словам, Путин очень хочет сделать красивый парад 9 мая, так как в следующем году поводов будет меньше. Плюс, добавляет он, переговоры осенью – Кремлю нужны сильные карты. Оккупация даже частичная Донецкой области – вполне можно представить в качестве "красивого результата "СВО".

"Так что мне кажется, именно на Лиманском направлении в ближайшее время нас ждет самый жесткий и реальный замес 2025 года", — подытожил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне заявили о продвижении на Харьковщине.



