ВСУ ждет «самый жесткий замес» в 2025 году: названо направление главного удара РФ

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Ткачик Олеся
В ближайшее время следует ожидать наступления россиян на фронте из-за политических причин, считает военный Кирилл Сазонов. По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин понимает, что РФ в 2026 году войну не вытянет, значит, переговоры будут осенью. И, как считает военный, до этого времени диктатор хочет получить козыри, чтобы вести их с сильной позиции.
Война в Украине
Помимо этого, добавляет Сазонов, впереди еще и сакральная для Путина дата – 9 мая, к которой он хочет получить значимый успех в Украине. Чтобы его развить, россияне подготовили резервы.
По его словам, идеальным для Путина стало бы "освобождение" всей Донецкой области к 9 мая. Но, добавляет эксперт, российские военные не смогут этого достичь.
Сазонов убежден, что самым перспективным для наступления россиян является Лиманское направление. По его словам, успешный прорыв на Лиманском направлении и перерезание логистики по трассе "Харьков — Славянск" станет очень сильным ходом.
По его словам, Путин очень хочет сделать красивый парад 9 мая, так как в следующем году поводов будет меньше. Плюс, добавляет он, переговоры осенью – Кремлю нужны сильные карты. Оккупация даже частичная Донецкой области – вполне можно представить в качестве "красивого результата "СВО".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне заявили о продвижении на Харьковщине.
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