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ВСУ "зажали в клеще": под угрозой важна магистраль возле города на Донбассе

Интенсивные бои продолжаются и в районе Торецкого, Временного Яра и Купянска.

20 ноября 2024, 18:40
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Лиля Воробьева

Российские войска продолжают попытки прорвать украинскую оборону в районе Курахово Донецкой области, сосредотачивая внимание на перерезке важных логистических маршрутов ВСУ.

ВСУ "зажали в клеще": под угрозой важна магистраль возле города на Донбассе

Бои за Курахово (фото из открытых источников)

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, кафиры активно продвигаются в сторону ключевой магистрали вблизи Константинополя.

Эксперт объяснил, что сложность ситуации обусловлена боями в городской застройке Курахово.

"Сложность обусловлена тем, что противник ведет бои в городской застройке Курахово. Он фактически сформировал северные клещи, полуокружения нашего гарнизона в районе этого населенного пункта и всячески поддавливает наши подразделения южнее района реки Сухие Яли. Он пытается перерезать ключевую логистическую магистраль, которая обеспечивает всем необходимым нашим защитникам в районе Курахово", — сказал он.

Владислав Селезнев отметил, что исход битвы за Курахово уже прогнозируем. Вооруженные силы Украины продолжают арьергардные бои, но из-за потери времени и территорий стабилизация линии фронта в этом районе становится маловероятной. Приоритетом для командования остается сохранение жизней украинских военных.

Курахово – не единственная точка ожесточенного противостояния. Как отметил эксперт, сложные боевые действия продолжаются и в других районах, в частности, в Купянском, Торецком и в районе Временного Яра, где украинские силы устойчиво удерживают оборону в условиях высокой интенсивности вражеских атак.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина близка к катастрофе . The Guardian о планах и угрозах РФ. Последние российские авиаудары по Украине угрожают "катастрофическим сбоем электроэнергии".



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