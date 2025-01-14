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ВСУ застали врасплох: сколько времени Россия не сможет наносить ракетные удары по Украине

Есть большие вопросы, сможет ли нефтебаза в Энгельсе теперь вообще функционировать

сегодня, 16:18
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Кравцев Сергей

В ночь на 14 января Силы обороны Украины нанесли комбинированную атаку по территории РФ. Прежде всего, обращает на себя внимание повторный удар по нефтебазе в Энгельсе, которые россияне используют для обеспечения топливом своей стратегической авиации. Неделю, а то и две ВСУ наверняка выиграли. Однако все зависит от ряда факторов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

ВСУ застали врасплох: сколько времени Россия не сможет наносить ракетные удары по Украине

Удар по Энгельсу. Фото из открытых источников

"Это большие самолеты, которые несут на себе крылатые ракеты и которые периодически забрасывают Украину. Причем десятками ракет. По предварительным оценкам сгорело 700 000 тонн. Трудно сказать, сколько было в начале, но, судя по российским реляциям, сгорело все, дотла до нуля" .Палла почти неделю. Поэтому, я думаю, что это очень сильный удар по России. обороны и безопасности Украины отсрочили на время удары российской стратегической авиации по нашей инфраструктуре, в частности, накануне определенных заморозков", – отметил эксперт.

Иван Ступак добавляет, что пока сложно точно сказать, на сколько такие прицельные удары могут отсрочить атаки россиян – на неделю или даже на две. Ведь здесь нужно учитывать ряд факторов, в частности вязкость уничтоженного топлива, понимать сколько у врага этих заводов, как быстро россияне могут восстановить потерянные запасы, но, как бы то ни было, отмечает собеседник портала "Комментарии", удар действительно серьезный.

Читайте на портале "Комментарии" — в такую ночь россияне давно не вспомнят: где раздавались сильные взрывы.




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