ВСУ застали врасплох: сколько времени Россия не сможет наносить ракетные удары по Украине

В ночь на 14 января Силы обороны Украины нанесли комбинированную атаку по территории РФ. Прежде всего, обращает на себя внимание повторный удар по нефтебазе в Энгельсе, которые россияне используют для обеспечения топливом своей стратегической авиации. Неделю, а то и две ВСУ наверняка выиграли. Однако все зависит от ряда факторов. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Удар по Энгельсу. Фото из открытых источников

"Это большие самолеты, которые несут на себе крылатые ракеты и которые периодически забрасывают Украину. Причем десятками ракет. По предварительным оценкам сгорело 700 000 тонн. Трудно сказать, сколько было в начале, но, судя по российским реляциям, сгорело все, дотла до нуля" .Палла почти неделю. Поэтому, я думаю, что это очень сильный удар по России. обороны и безопасности Украины отсрочили на время удары российской стратегической авиации по нашей инфраструктуре, в частности, накануне определенных заморозков", – отметил эксперт.

Иван Ступак добавляет, что пока сложно точно сказать, на сколько такие прицельные удары могут отсрочить атаки россиян – на неделю или даже на две. Ведь здесь нужно учитывать ряд факторов, в частности вязкость уничтоженного топлива, понимать сколько у врага этих заводов, как быстро россияне могут восстановить потерянные запасы, но, как бы то ни было, отмечает собеседник портала "Комментарии", удар действительно серьезный.

Читайте на портале "Комментарии" — в такую ночь россияне давно не вспомнят: где раздавались сильные взрывы.



