ВСУ зашли в Белгородскую область: в НАТО рассказали детали и показали карту (ФОТО)

Украинские войска ведут активные действия на территории России, в частности, в Курской и Белгородской областях. Генерал Кристофер Каволи подтвердил, что украинские силы присутствуют на российской территории.

Наступление ВСУ в Белгородской области (фото из открытых источников)

Об этом главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе сообщил, отвечая на вопрос о ситуации на фронте. По его словам, еще летом прошлого года украинские войска зашли в Курскую область и захватили ее значительную часть.

В ответ российская армия даже привлекла северокорейских военных, чтобы вытеснить ВСУ, и планировала полностью выбить украинские подразделения до конца сентября 2024 года. Однако украинские силы до сих пор удерживают часть территории, закрепившись на стратегически выгодных позициях.

Несколько недель назад украинские военные осуществили новое наступление — уже в Белгородской области. По словам Каволи, силы ВСУ продвинулись и в этом направлении, хотя точный масштаб сделки пока не раскрывается. Он отметил, что на северных пограничных участках продолжаются интенсивные бои, и ситуация меняется динамично.

"Украинцы сегодня остаются на Курщине. Существует значительная сила, удерживающая уменьшенную, но важную часть территории внутри России. Они закрепились на очень выгодных оборонных позициях", — заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия готовит новый массированный ракетный удар по Украине. Разведка НАТО зафиксировала активное производство ракет в России, что свидетельствует о подготовке к предстоящим массированным ударам. Несмотря на временное уменьшение ракетных атак, РФ накапливает боеприпасы для нанесения мощных ударов с максимальным военным и психологическим эффектом.

По его словам, РФ частично уменьшила использование ракет из-за более эффективного применения дронов-камикадзе. Они позволяют врагу экономить ракеты, но это не означает отказ от массированных атак в будущем. Помимо собственного производства Россия активно закупает ракеты в Северной Корее.