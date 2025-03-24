Российские псевдоСМИ со ссылкой на следственный комитет РФ распространяют фейковую информацию, что ВСУ запрещали эвакуацию мирных жителей из Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"На самом деле: подобные фейки Москва распространяет уже давно. Еще в январе в РФ утверждали, что "ВСУ готовят в Судже новую Бучу и используют гражданских как "живой щит". При этом Москва постоянно отказывалась от организации "зеленых коридоров" для эвакуации мирного населения и активно применяла по ним авиацию и артиллерию. Местные жители неоднократно просили об эвакуации, но в Кремле, по словам его официального представителя Пескова, "таких просьб не слышали", – отмечают в Центре.

И учитывая все, их игнорировали намеренно, чтобы увеличивать количество жертв, а следовательно – иметь повод в дальнейшем распространять фейки об "украинских зверствах".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сама же уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что вернувшиеся из плена россияне и жители Курщины рассказывали, что украинцы кормили их и делились с ними последним.

"z-военкор" Александр Коц также подтвердил слова Москальковой о том, что бойцы ВСУ помогали мирным жителям Курской области:

"Тих из них, которых вернули через Беларусь, мы встречали с Москальковой вместе. И я опросил десятка полтора человек. Никто не рассказывал о зверствах ВСУ. Напротив, вспоминали, что и хлеб привозили, и дрова, и пайки. И в Сумы в больницу вывозили. И даже в роддом. И в Сумскую область они добровольно уехали".