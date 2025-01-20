ВСУ заминировали тыловые области Украины: что известно

Российская пропаганда не оставляет попыток запугать украинцев и подорвать доверие к украинским военным. В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что информация о минировании украинского тыла двумя миллионами смертоносных зарядов оказывается неправдой. Отмечают, что об этом пишут пропагандистские псевдоСМИ.

Фото портал "Комментарии"

“На самом деле: тему “минирования ВСУ на территории Украины” пропаганда раздувает давно. К примеру, в июле 2024 года она убеждала, что под несколько дамб и мостов в Одессе заложена взрывчатка. При этом оккупанты, бежавшие из Херсона в 2022 году, миновали не только проездные дороги и территории, но и больницы, учебные заведения, квартиры”, — пояснили в Центре.

При этом именно из-за россиян, как заявил премьер Денис Шмыгаль, потенциально загрязненная минами территория Украины составляет около 139 тысяч кв. км, а экономика испытывает 11,2 млрд долл. ежегодный ущерб.

"К слову, из-за российских мин уже пострадали более 760 гражданских украинцев, среди которых 86 детей", — уточнили в Центре.

Напомним, оккупационные власти на временно оккупированной территории, как писал портал "Комментарии", пытаются найти желающих воевать против Украины. Оккупанты продолжают рекрутировать местное население, нарушая при этом международное право.

В Центре национального сопротивления объяснили, что оккупанты агитируют заключать контракт тех, кто поддерживает идеологию захватчиков. Также пытаются привлечь в ряды российской армии местное население, инкриминируя всевозможные правонарушения.

При этом оккупанты обещают не отправлять новых военных на линию боевого столкновения, однако на практике происходит по-другому.



