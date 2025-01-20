ВСУ заминировали тыловые области Украины: что известно

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Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда не оставляет попыток запугать украинцев и подорвать доверие к украинским военным. В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что информация о минировании украинского тыла двумя миллионами смертоносных зарядов оказывается неправдой. Отмечают, что об этом пишут пропагандистские псевдоСМИ.
Фото портал "Комментарии"
При этом именно из-за россиян, как заявил премьер Денис Шмыгаль, потенциально загрязненная минами территория Украины составляет около 139 тысяч кв. км, а экономика испытывает 11,2 млрд долл. ежегодный ущерб.
Напомним, оккупационные власти на временно оккупированной территории, как писал портал "Комментарии", пытаются найти желающих воевать против Украины. Оккупанты продолжают рекрутировать местное население, нарушая при этом международное право.
В Центре национального сопротивления объяснили, что оккупанты агитируют заключать контракт тех, кто поддерживает идеологию захватчиков. Также пытаются привлечь в ряды российской армии местное население, инкриминируя всевозможные правонарушения.
При этом оккупанты обещают не отправлять новых военных на линию боевого столкновения, однако на практике происходит по-другому.
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