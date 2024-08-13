Во время специальной операции в Курской области Силы обороны Украины взяли в плен важных лиц, которых Россия точно будет стремиться как можно быстрее вернуть через обмен, заявил в эфире телеканала "Новости.Live" народный депутат Михаил Цымбалюк.

Россияне сдаются в плен

При этом политик убежден, что увеличение обменного фонда чрезвычайно важный процесс, и операция в Курской области уже доказала свою эффективность.

"Обменный фонд крайне нужно увеличивать, и эта спецоперация показала, что особенно чеченцы — рассказывавшие о серьезном спецподразделении "Ахмат" — как раз пополнят этот фонд, когда россияне сами будут выходить с предложением совершить очередной обмен. Там действительно есть не только срочники, а, как говорят военные между собой, "жирные фигуры", которые Россия захочет поскорее обменять", — сказал Цымбалюк.

По его словам, сейчас в плену в России находятся около 10 тысяч украинских военных, хотя это неофициальные данные, поскольку Москва часто отказывается признавать наличие украинских пленных.

Депутат также отметил отличия в обращении с пленными с обеих сторон. В Украине существует несколько центров для содержания российских военнопленных, где им обеспечивают все необходимые условия в соответствии с международным правом. Им разрешают раз в неделю звонить родным, общаться, а также работать и получать за это оплату. Как заявил нардеп, Украина в этом вопросе действует как цивилизованное европейское государство.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ток-ток войска Кадырова уже нашли оправдание своему позорному поведению в Курской области, когда они первыми бежали с поля боя. В частности, там заявили, что операцию ВСУ спланировали в НАТО, а в подразделениях ВСУ много "наемников из других стран".



