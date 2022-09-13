ВСУ за два часа сбили вражеские самолеты и беспилотник: что известно

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику оккупантов. Так, 13 сентября ВСУ приземлили два боевых самолета и один беспилотник оперативно-тактического уровня. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

ВСУ уничтожили вражеский Су-24 и Су-25 (иллюстративное фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что зенитные ракетные подразделения Воздушных сил с 14:00 до 16:00 уничтожили три воздушные цели. В Донецкой области бойцы Шепетовского 11-го зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад" сбили вражеский штурмовик Су-25. В Херсонской области украинские защитники из 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" приземлили бомбардировщик Су-24 РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кафиры срочно эвакуировали свои семьи из Крыма и юга Украины. Российские захватчики осуществляют срочную эвакуацию своих семей из Крыма и юга Украины, ФСБшники пытаются без афиширования и через третьих лиц продать свое жилье на полуострове. Украинские разведчики отмечают, что успешное контрнаступление украинских защитников заставляет самопровозглашенную власть Крыма и юга Украины срочно менять свои планы и эвакуировать свои семьи на территорию России. При этом сами коллаборанты, а также ставленники Кремля публично заявляют о том, что на полуострове будут полностью безопасно, но параллельно сотрудники ФСБ, командиры ряда военных подразделений втайне от подчиненных пытаются продать свое жилье и вывозить родственников из Крыма. В разведке обращают внимание, что россияне ввели запрет на заключение соглашений по купле-продаже жилья в Крыму, также ввели лимит на передвижение по крымскому мосту и в соцсетях, и СМИ пытаются не допустить появления информации о подготовке контрнаступления Украины.