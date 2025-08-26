Подразделение Украинской добровольческой армии — 253-й штурмовой батальон "Арей" — сообщил о весомом тактическом успехе на Покровском направлении. В ходе боев бойцам удалось взять в плен сразу 11 военнослужащих армии РФ.

Успех ВСУ на Покровском направлении

Среди пленных — трое представителей российских сил специального назначения, относящихся к военной разведке (ГРУ). Остальные военные принадлежали к части №42600, входящей в состав 110-й бригады, сформированной россиянами на оккупированной территории Донецкой области.

Интересно, что среди пленников оказались и граждане Украины. Один из них родом из Макеевки, другой – из Кировограда, однако проживал на Камчатке, а третий – из Мариуполя, и был мобилизован в российскую армию только в 2024 году.

Этот случай наглядно демонстрирует, что оккупация не оставляет выбора: если не защищать свой дом от агрессора, то он впоследствии заставит воевать на свою сторону. В УГА отмечают, что каждый успех на фронте не только ослабляет российские войска, но и подтверждает, что Украина борется не только за свою свободу, но и за право людей не становиться заложниками чужой войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова рассказали историю украинского сержанта Вячеслава, который пережил плен и пытки со стороны российских оккупантов.

Как сообщил генеральный директор медучреждения Сергей Рыженко, во время боевых действий позиции Вячеслава были разбомблены, после чего он попал в плен вместе с семью другими украинскими военными. В плену их пытали с особой жестокостью: избивали, наносили увечий, издевались, и в конце концов все семеро пленных погибли. Младшему из погибших воинов, по словам очевидцев, было около 18 лет.

