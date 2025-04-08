ВСУ взяли в плен китайцев в Донецкой области - президент Зеленский (ВИДЕО)

Украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это произошло на территории Украины – в Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовавший видео с допросом одного из пленных.

Скриншот из видео

"Имеем информацию о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта гораздо больше, чем двое. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных сил. Я поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать", – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что привлечение Россией еще прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе – это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны.

"Он ищет, как воевать дальше. На это точно требуется реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы мир был. Пленные граждане Китая находятся в Службе безопасности Украины. Продолжаются соответствующие следственные и оперативные действия", – добавил президент.



