Попавшие в украинский плен военнослужащие из Китая достаточно профессиональные, а не любители, как их пытаются представить, рассказал боец ВСУ Станислав Бунятов (позывной "Осман").

Китайские военные попали в плен. Фото из открытых источников

"Китайцев взяли в плен. В интернете один за другим паблики публикуют смешного китайца, который действительно далеко не идиот", — рассказал военный ВСУ.

По его словам, китайские военные приехали на войну против Украины не из-за нехватки личного состава в российской армии, а для приобретения боевого опыта.

"Китайцы приехали учиться, а не заменять россиян позициями. Китайцы имеют свою легенду, понимают русский язык и профессионально ведут себя на поле боя", — сообщил Станислав Бунятов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ планирует нарастить наступательный потенциал и вести активные боевые действия до поздней осени. "Это косвенное свидетельство того, какие задачи получают командиры в войсках РФ. В целом логический анализ ситуации указывает на такой сценарий, поскольку боевые действия на поле боя никоим образом не отражаются на каких-то мирных переговорах. Война продолжается по своим законам и сценариям", — сообщил военнослужащий ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация Дональда Трампа планирует провести 14 июня военный парад в Вашингтоне. Таким образом, планируется отметить 79-й день рождения президента США. Сообщается, что планирование военного парада в столице США началось еще в прошлом году и было приурочено к 250-летию американской армии. Представитель армии США Дэйв Батлер сказал, что Пентагон работает с Белым домом и несколькими правительственными учреждениями над тем, чтобы "сделать празднование событием национального уровня". По информации медиа, военная колонна может растянуться почти на шесть километров – от здания Пентагона до Белого дома.