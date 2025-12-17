На Запорожском направлении, где российская армия за последние недели смогла добиться наибольшего продвижения, украинские экипажи беспилотников фактически непрерывно сдерживают давление противника и задумываются, как долго им хватит сил удерживать фронт. Об этом сообщает The Guardian.

Фото: из открытых источников

Неожиданный прорыв россиян восточнее Гуляйполя застал украинских защитников врасплох. Этот участок с 2022 года удерживала 102 бригада терробороны, однако внезапное и массированное давление заставило подразделение отступить. В ноябре украинская сторона потеряла около шести миль территории. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объясняет, что одна из причин – концентрация украинских сил на других направлениях.

"Из-за большой концентрации сил в Покровске и Мирнограде резервы были исчерпаны, и именно поэтому стало возможным это наступление", — отметил он.

Несмотря на то, что дроны Mavic обеспечивают высокоточную разведку, а опытные операторы способны подмечать движение на сотни метров, российские войска воспользовались осенними туманами.

"Они пользуются нашей плохой видимостью из-за погоды и совмещают это с ударами 250-килограммовыми планирующими бомбами", — говорит Кузан.

В то же время при благоприятной погоде украинские экипажи беспилотников ведут постоянную оборону.

"Русские солдаты продвигаются вперед по одному или по два… Но если погода ясная, ровная местность и отсутствие растительности позволяют легко обнаружить диверсантов".

Оператор дронов Максим отмечает, что отдых возможен только короткими паузами. Всегда можно поспать 15 минут, и все будет хорошо". FPV и Mavic способны работать до 20 минут и наносить удары на расстоянии до 15 км, а с ретранслятором — до 29 км.

Командир подразделения 423-го батальона беспилотников Виталий Герсак подчеркнул, что батальон был создан только в прошлом году.

The Guardian отмечает, что утверждение об "уничтожении полутора батальона противника в месяц" может быть преувеличением, однако проблема заключается в другом — у России, похоже, "их бесконечное количество", в то время как у Украины "практически не хватает пехоты".

Операторы батальона "Волки Да Винчи" признаются, что работают на грани возможностей.

"Думаю, я смогу продержаться еще полгода, и все", — говорит один из них.

Как уже писали "Комментарии", известный историк и профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак проанализировал деятельность украинского руководства в течение 2025 года и выделил основные ошибки, повлиявшие на внутреннюю и внешнюю политику государства.