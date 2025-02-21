ВСУ вышли из плацдарма в Донецкой области

На данный момент завершился выход войск СОУ из плацдарма между Андреевкой и Шевченко (небольшой клочок на северном берегу Волчьей). Это еще один участок, где присутствие украинских военных сохранялось до последнего. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет военкор Богдан Мирошников.

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"Также это один из спорных моментов этого этапа войны. Наряду с удержанием Улаклей в окружении в определенный момент. Потому что с нашей стороны были потери. Каких можно было бы предотвратить, если была дана команда на выход раньше", – отмечает военный корреспондент.

По его данным, еще держится небольшая полоса в северной части Улаклей, прямо на окраинах.

"В целом основные бои уже постепенно перемещаются в Константинополь. В дальнейшем ожидаются бои за Разлив и Богатырь. В первом случае может быть снова оперативное окружение. Но пока тактическое положение способствует обороне", – отмечает Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне пытаются окружить военных ВСУ, которые находятся в "мешке" вблизи Дачного и Улаклей в Донецкой области. Впрочем, врагу не удается закрепиться массовыми группами на этих позициях на Юге Донбасса, отмечает Денис Бобков, старший офицер отделения коммуникации 37 ОБрМП в эфире КИЕВ24.

Поэтому шанс на его избиение из этих населенных пунктов достаточно высок, объясняет Денис Бобков. В направлении россияне используют бронированную технику вместе с пехотными группами, добавляет он.