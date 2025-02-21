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ВСУ вышли из плацдарма в Донецкой области

Украинские военные вышли из участка в Донецкой области, чтобы избежать еще больших потерь

сегодня, 11:49
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Недилько Ксения

На данный момент завершился выход войск СОУ из плацдарма между Андреевкой и Шевченко (небольшой клочок на северном берегу Волчьей). Это еще один участок, где присутствие украинских военных сохранялось до последнего. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет военкор Богдан Мирошников.

ВСУ вышли из плацдарма в Донецкой области

Иллюстративное фото

"Также это один из спорных моментов этого этапа войны. Наряду с удержанием Улаклей в окружении в определенный момент.

Потому что с нашей стороны были потери. Каких можно было бы предотвратить, если была дана команда на выход раньше", – отмечает военный корреспондент.

По его данным, еще держится небольшая полоса в северной части Улаклей, прямо на окраинах.

"В целом основные бои уже постепенно перемещаются в Константинополь. В дальнейшем ожидаются бои за Разлив и Богатырь.

В первом случае может быть снова оперативное окружение. Но пока тактическое положение способствует обороне", – отмечает Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне пытаются окружить военных ВСУ, которые находятся в "мешке" вблизи Дачного и Улаклей в Донецкой области. Впрочем, врагу не удается закрепиться массовыми группами на этих позициях на Юге Донбасса, отмечает Денис Бобков, старший офицер отделения коммуникации 37 ОБрМП в эфире КИЕВ24.

Поэтому шанс на его избиение из этих населенных пунктов достаточно высок, объясняет Денис Бобков. В направлении россияне используют бронированную технику вместе с пехотными группами, добавляет он.                                                                                                                   



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