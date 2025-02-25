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ВСУ выразили категорический протест против политики Трампа: на какой радикальный шаг пошли

Ранее Трамп анонсировал предстоящую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и снова заявил о возможности скорейшего завершения войны.

25 февраля 2025, 16:55
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Клименко Елена

После недавних заявлений Дональда Трампа украинские военные начали активно отказываться от нашивок и шевронов с американской символикой, ранее носивших в знак благодарности за помощь. Об этом сообщает издание Independent.

ВСУ выразили категорический протест против политики Трампа: на какой радикальный шаг пошли

Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что украинские военные на всех уровнях все чаще разочаровываются в политических решениях и заявлениях президента США. Они признают, что ранее поддержка Вашингтона была важной не только благодаря поставке оружия и финансов, но и потому, что она служила мощным моральным стимулом в борьбе за независимость. Однако недавние шаги США по нормализации отношений с Россией и постоянным обвинениям Украины со стороны Трампа подрывают доверие к Америке и ставят под вопрос ее роль как стратегического партнера.

"Мы считали американцев нашими союзниками, хотя у них и не было войск на нашей земле. Вся армия обдумывает, как Украина будет жить, если Америка прекратит поставки оружия", — сказал военный с позывным Блэк.

"Мы понимаем, что Трамп не поддерживает Украину. Он любит только себя. Все, что он делает, он делает в свою пользу", — добавил военный врач, командир эвакуационного отряда с позывным Volvo.

Военный с позывным "Саныч" признается, что решение отказаться от символики сложно, поскольку он всегда считал американцев братьями по оружию. Однако, по его словам, за три года войны украинское общество укрепилось и теперь не позволит сломать себя даже без внешней поддержки.

Напомним, ранее Трамп анонсировал предстоящую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и снова заявил о возможности скорейшего завершения войны.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что российские войска фактически завершают свою наступательную операцию 2024 года, которая имела целью захват всех территорий Донецкой и Луганской областей. Однако этот план провалился, и даже в начале 2025 оккупанты не смогли продвинуться к границам Днепропетровщины.



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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-trump-soldier-anger-zelensky-patches-b2703771.html
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