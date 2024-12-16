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ВСУ вынуждены будут отойти на новые рубежи: где прямо сейчас идут тяжелые бои

Россияне активизировались на Покровском направлении, пока Силы обороны пытаются удержать Кураховское выступление

сегодня, 11:29
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Ткачик Олеся

Южнее Покровска российские захватчики имеют весомый тактический успех, что существенно усложняет для ВСУ организацию и ведение обороны во всем районе города Покровска, об этом сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

ВСУ вынуждены будут отойти на новые рубежи: где прямо сейчас идут тяжелые бои

Бои в Донецкой области

По его мнению, противник преследует несколько целей. В первую очередь, он стремится закончить ликвидацию Кураховского выступления, захватить район села Большая Новоселка и Времеевка и только потом – Покровск. Впрочем, не исключает эксперт, враг может попытаться решить вторую и третью задачу одновременно.

"Непосредственно на Покровском направлении прорыв противника южнее города и западнее города Селидово произошел примерно 1-1.5 недели назад, с того момента темпы его продвижения снизились. Но, очевидно, он находится очень "недалеко" от того, чтобы достичь своих ближайших задач в тактической зоне — полностью выйти на рубеж Новотроицкое — Украинка и даже попытаться "зацепиться" за южную окраину самого Покровска", — говорит Машовец.

При этом он считает, что Мирноград и Новоэкономическое под вполне реальной угрозой, их враг попытается оккупировать перед тем, как идти на Покровск.

Машовец говорит, что на данный момент, наши войска ведут тяжелые оборонительные (в том числе арьергардные) бои по всему периметру Кураховского выступления — в районе с. . Но с постепенным "сжатием" этого выступления то или иное количество украинских войск высвободится.

Скорее всего, говорит эксперт, ВСУ отойдут на рубеж Украинка – Андреевка – Разлив – Новотщеватое. Протяженность линии боевого столкновения по этим направлениям (Курахивское и Времеевское), объективно, сократится. Соответственно, появится определенная возможность "где-то" уплотниться, а то и что-то "зарезервировать".

"Поэтому, я думаю, российское командование и поспешило активизироваться на Покровском направлении, пока этому способствует ситуация в соседних направлениях, где ВСУ вынуждены оборонять достаточно растянутую линию боевого столкновения ограниченными силами и средствами", — отметил Машовец.

По его словам, спешка противника объясняется желанием "воспользоваться моментом", пока система обороны ВСУ на Покровском направлении, по мнению его командования, растянута и ослаблена.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ потеряли Анновку, из окружения вышли большинство военных.




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Источник: https://www.facebook.com/pashtetof/posts/pfbid02J3HMSYunxdb6YMW2eddU87cQ7Y285nd6mFTM2PgP3Z7aGUdgVT5886PyHzNELqnol
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