1 МБ 31 ОМБр вышел из "кармана" севернее Ровнополя Великоновоселковской громады на Донетчине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState .

ВСУ выходили из «кармана» в Донецкой области: удалось ли им это

Отмечается, что бойцы удерживали сложный участок фронта, окруженного с трех сторон. Все находившиеся на позициях бойцы смогли выйти целыми, лишь один легкий раненый при выходе.

"Гарнизон данного участка последние полтора месяца не так часто вступал в бой, ведь противник решил двигаться по трассе и через Новополье. Хотя перед этим там шли ожесточенные бои, когда даже минометные расчеты были вынуждены принимать стрелковый бой. В целом бойцы 31 ОМБр проявили стойкость и продержали гораздо дольше, чем требовалось. Очередной подвиг украинской пехоты, именно на таких и держится многое на фронте", – сообщили в DeepState.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Константиновка является южными воротами к цепи городов, которые образуют последний большой оборонный пояс Украины в Донецкой области. Если город упадет, почти все города дальше севернее окажутся в зоне действия российских беспилотников. Это приблизит Москву к ее давно желаемой цели – захвату всей Донецкой области.

"Российские войска создали карман глубиной 16 километров вокруг украинских войск, обороняющих Константиновку, частично окружая их с востока, юга и запада. Практически каждое движение в этом кармане круглосуточно находится под прицелом российских беспилотников, сообщают полдюжины украинских солдат и офицеров, которые воюют в этом районе. Войска часто остаются в затруднительном положении неделями без ротации и возможности эвакуации раненых", – отмечают в The New York Times.