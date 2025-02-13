Вооруженные силы Украины совершили первый контрудар за год, освободив село Песчаное в Донецкой области, сообщает BILD.

Вооруженные силы Украины. Фото: 24 Канал

Это первый успех украинской армии через год в отпоре наступления российских войск на Донецком направлении. ВСУ освободили Песчаное, расположенное всего в пяти километрах от Покровска. Кроме того, украинские силы продвинулись на два километра в других соседних населённых пунктах.

Финский военный аналитик Эмиль Кастехельм еще 10 февраля отмечал, что украинские войска совершили ряд контратак по разным направлениям, в частности к юго-востоку от Покровска. Он сообщил, что ВСУ вошли в Песчаное, но точный уровень контроля над селом оставался неопределенным. В то же время, российские войска продолжали атаковать этот район.

Российские СМИ сообщали, что ВСУ не смогли осуществить успешное наступление на Покровском направлении, указывая на использование колесной техники, способной двигаться только по асфальтированным дорогам.

BILD подчеркивает важность этого контрудара для обороны Покровска, поскольку российская армия приблизилась к стратегической трассе Е50, соединяющей город с центральной Украиной. Потеря этого пути могла бы привести к блокаде украинских сил в Покровске.

В то же время, военный с позывным "Мучной" сообщил, что бои за промышленную и южную части Песчаного еще продолжаются.

"Противник все еще прячется в подвалах, поэтому мы действуем осторожно. Больше всего мешают вражеские дроны и артиллерия 74-й бригады "Бешеные псы", которая контролирует эту территорию", — говорится в сообщении.

"Комментарии" уже писали, что украинские и российские силы недавно продвинулись в Курской области. Российские военные коры утверждали, что бои продолжались северо-западнее Суджи у Никольского; восточнее Суджи возле Русской Конопельки; и юго-восточнее Суджи у Черкасской Конопельки.