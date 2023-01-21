ВСУ впервые уничтожили российскую пусковую установку С-400 (ФОТО)

ВСУ продолжают выгонять российских военных с территории Украины и уничтожают тысячи единиц различной техники. В этот раз украинские военные смогли уничтожить российскую пусковую установку С-400. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Украина Weapons Tracker.

Уничтожена российская ЗРК С-400. Фото из открытых источников

Информацию об уничтожении зенитного ракетного комплекса С-400 обнародовал Ukraine Weapons Tracker, отслеживающий информацию о военной технике, которая использовалась во время войны в Украине. Благодаря опубликованным фотографиям было подтверждено об уничтожении С-400.

С-400 – это русская ракетная система 4-го поколения. Ее главное предназначение – уничтожение воздушных целей. Техника экспортировалась в такие страны, как Турция или Индия. С-400 может приводиться на шесть целей одновременно и попадать с расстояния до 400 км. Россияне говорили, что С-400 будет иметь потенциальную защиту против атак HIMARS, что оказалось очередным ненадежным утверждением россиян, ведь ВСУ с помощью американской техники наносят значительные потери армии РФ.

Следует отметить, что недавно на крышах зданий в Москве начали развертывать системы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С". В Кремле утверждают, что они призваны оградить столицу от нападения с территории одного из враждующих государств. Однако западные аналитики считают это российской пропагандой для местного населения, чтобы предоставить еще больший страх россиянам перед мифической внешней угрозой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские военные уничтожили современный российский танк стоимостью в несколько миллионов с помощью оружия, которое стоит в тысячи раз дешевле.

Также "Комментарии" писали о том, что в России во время ремонта самоуничтожился танк Т-72, а взрывы повредили еще два находившихся рядом танка.

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