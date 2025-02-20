ВСУ восстановили положение возле Покровска

Силы Обороны Украины восстановили положение в Лисовке. Враг оккупировал Свердликово, а также продвинулся возле Дачного, Зеленого Поля и Бурлацкого . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские захватнические войска оккупировали Дачное и Зеленовку. При этом украинским защитникам удалось отбросить российских оккупантов возле Малиновки. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете мониторингового проекта DeepState.

"Враг оккупировал Дачное и Зеленовку", — сообщили аналитики. Они добавили, что враг также продвинулся возле Константинополя, Новоселки, Клещеевки, Барановки, Новотщеватого, Андреевки и Песчаного. Кроме того, благодаря действиям 6 БСП 12 БСП "Азов" оккупанты были отброшены от трассы Покровск-Константиновка.

Также "Комментарии" писали , что всю ночь оккупанты пытались форсировать Днепр и залезть на позиции на острова на Херсонском направлении. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет боец Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Буквально за полчаса ребята утопили 2 лодки и десяток п*даров. Некоторые топились, как мыши в бочке, специально не добивали, чтобы насладиться данным процессом", — пишет военный.