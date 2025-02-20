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ВСУ восстановили положение возле Покровска

Украинские военные смогли улучшить свое положение у Покровска

сегодня, 16:07
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Недилько Ксения

Силы Обороны Украины восстановили положение в Лисовке. Враг оккупировал Свердликово, а также продвинулся возле Дачного, Зеленого Поля и Бурлацкого . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

ВСУ восстановили положение возле Покровска

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские захватнические войска оккупировали Дачное и Зеленовку. При этом украинским защитникам удалось отбросить российских оккупантов возле Малиновки. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете мониторингового проекта DeepState.

"Враг оккупировал Дачное и Зеленовку", — сообщили аналитики. Они добавили, что враг также продвинулся возле Константинополя, Новоселки, Клещеевки, Барановки, Новотщеватого, Андреевки и Песчаного. Кроме того, благодаря действиям 6 БСП 12 БСП "Азов" оккупанты были отброшены от трассы Покровск-Константиновка.

Также "Комментарии" писали , что всю ночь оккупанты пытались форсировать Днепр и залезть на позиции на острова на Херсонском направлении. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет боец Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Буквально за полчаса ребята утопили 2 лодки и десяток п*даров. Некоторые топились, как мыши в бочке, специально не добивали, чтобы насладиться данным процессом", — пишет военный.                                                                                                                                                                                                                                                                 



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