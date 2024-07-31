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ВСУ уничтожили в полном составе элитную диверсионную группу россиян: погибли пять офицеров ВС РФ

Украинские военные на Черниговщине в полном составе уничтожили элитную группу российских спецназовцев

сегодня, 18:17
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Ткачик Олеся

В Черниговской области подразделение ВСУ уничтожило группу Сил специальных операций ВС РФ из состава Центра специального назначения "Сенеж", сообщил журналист Юрий Бутусов.

ВСУ уничтожили в полном составе элитную диверсионную группу россиян: погибли пять офицеров ВС РФ

Оккупанты

По его информации, на месте уничтожены сразу пять российских офицеров. При этом он подчеркнул, что "Сенеж" комплектуется полностью квалифицированными офицерскими кадрами, это элита элит ВС РФ.

"Все пять тел остались на месте боя, помощь к ним не пришла. Взятые ценные трофеи", — отметил журналист.

Бутусов сообщил, что российский спецназ заходит через границу только после тщательной разведки и с применением дронов, радиоэлектронной разведки, и раньше никакой диверсионной группы россиян уничтожить в полном составе не удавалось.

"Враг опытный, имеет преимущество в средствах разведки, обладает высоким уровнем индивидуальной подготовки, хорошо маскируется, обдумывает маршруты своих операций и действует гибко", — добавил журналист.

По его словам, чтобы поймать на мероприятии в Украине диверсантов, нужно было организовать качественную разведку, анализ данных, скрыто организовать засаду или наблюдательный пост на вероятных маршрутах, качественно подготовить бойцов, обеспечить их оборудованием для ночного и дневного боя со спецназом, долго охотиться на врага не надеясь на мгновенный успех, действуя постоянно скрыто и при этом сохраняя боеспособность и готовность к мгновенному контакту. Как говорит Бутусов, была проделана тяжелая, кропотливая и невероятно энергозатратная работа, но украинские воины это сделали, и врагу впервые удалось нанести тяжелые потери.

"Этот подвиг украинских воинов должен быть отмечен как образец правильной организации контрдиверсионной борьбы, опыт распространен по всей границе", — подчеркнул журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спецназовцы ГУР добрались до россиян в Сирии.




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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02NHh7Er53HkGBvMcv9zrYniAyxLrDFLNkyrGGiTs9b1vP9KWbA1EKXLNsPVHt4WwQl
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