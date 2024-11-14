ВСУ в Курской области используют гражданских как живой щит: правда ли это

В сети интернет распространяется немало информации о ситуации на фронте и непосредственно в Курской области. Очередным фейком является то, что ВСУ используют гражданских как живой щит в Курской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Фото портал "Комментарии"

По данным Центра, информация о том, что украинские военные прикрывают свою технику гражданским населением курской области. Это распространяют русские СМИ.

"Правда: российские и белорусские пропагандистские ресурсы скоординированно распространяют ложную информацию, утверждая, что ВСУ якобы используют тактику живого щита", — говорится в сообщении Центра.

В Центре отметили, что дезинформация базируется на словах неназванного российского военного без доказательств или подтверждений. Лицо с позывным “уважением”, на которое ссылаются пропагандисты, в инфопространстве появляется впервые – никаких упоминаний о нем в более древних публикациях не обнаружено.

“На самом деле тактика живого щита типична именно для российской армии, которая с 2014 года неоднократно прикрывалась гражданскими на оккупированных территориях и военнопленными. К примеру, в декабре 2023 года украинская прокуратура открыла уголовное производство по факту использования украинских пленных в качестве живого щита в Запорожской области”, — сообщили в Центре.

В Центре подчеркнули, что распространение такой информации – еще одна попытка российской пропаганды размыть реальность и оправдать собственные преступления, обвиняя в них украинскую сторону.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какие фейки распространяла российская пропаганда о Зеленском.



