Пропаганда России активно распространяет сообщения, будто украинские военные в Купянске располагаются в школе, где одновременно учатся дети, которых они якобы используют как "живой щит". Об этом пишет Центр противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.

«ВСУ в Купянске прикрываются детьми»: что известно

Никаких подтверждений этому российские медиа не дают, ссылаясь исключительно на слова одного из российских оккупантов.

"Такие сообщения являются типичной ложью кремлевской пропаганды и не имеют ничего общего с реальностью. В текущем учебном году, как и в предыдущем, занятия в купянских школах проходят исключительно в онлайн-формате. Цель этой дезинформационной кампании – дискредитировать ВСУ и спровоцировать раскол и конфликты между военными и гражданскими в прифронтовых районах", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские Telegram-каналы распространяют пропаганду по продвижению оккупационных войск РФ в Заречном Донецкой области. В Генеральном штабе ВСУ заявляют, что силы обороны Украины контролируют поселок и опубликовали видео подтверждение.

Заявляется, что его деоккупировали силы 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Кроме того, в ЦПД отмечают, что Силы обороны преуспевают на Востоке. Россияне, несмотря на распространение пропаганды на Запад о собственном быстром продвижении и "обвале фронта", получили удары на направлениях, где они пытались атаковать, и вынуждены были отойти. Некоторые потери позиций признали даже их военкоры.

"Так, если брать Добропольское направление, где противник создал наступательную группировку, то здесь россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли они 25,5 кв. км. На Покровском направлении их достижение — 5 кв. км, тогда как наши войска возобновили контроль над 26 кв. км", — подчеркивают в Генштабе.