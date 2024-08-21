ВСУ уже могли бы быть где-то на подступах к Москве: что для этого нужно

Пока рано говорить о том, что Украина будет обмениваться с Россией оккупированными территориями, заявил в интервью Главреду бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. По его мнению, пока продолжаются активные военные действия, говорить о переговорах нет смысла.

Бои в Курской области

"Эта тема появится в практической плоскости, только когда активные боевые действия прекратятся. Пока они продолжаются, все наши с вами рассуждения будут только спекуляцией. Поэтому сейчас не стоит даже начинать эту тему", – считает дипломат.

При этом Огрызко считает, что переговоров не будет, пока Силы обороны не уничтожат российских оккупантов на украинской земле.

"Вряд ли кто-нибудь из украинских политиков захочет покрыть себя позором и согласиться на какие-то территориальные уступки России", — подчеркнул дипломат.

При этом он призвал обратить внимание на реакцию кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу событий в Курской области.

"Путин там что-то читал из бумажки, запираясь и рассказывая о социальных и экономических мерах. Неужели это адекватная реакция на то, что происходит на пока его территории? Лидер ядерного государства, угрожающий испепелить всех от Варшавы до Лиссабона, стереть в прах все, что есть на территории Украины, применить все возможные виды ядерного оружия, что-то бормочет о социально-экономических шагах. Это выглядело позорно", — заявил Огрызко.

По его мнению, подобная реакция может указывать на два момента. По его словам, кремлевский диктатор не понимает, что происходит или понимает, но своей "словесной жвачкой" прикрывает то, что он ничего не может сделать.

"Если Путин решителен, если он – крутой мачо, которым пытается выглядеть, он должен объявить мобилизацию, сказав: "Семья в опасности! Все на фронт! Все ради победы!", а также привести в состояние повышенной готовности все ядерные силы", — говорит Огрызко.

При этом дипломат считает, что ситуация для Путина становится действительно катастрофической, ему не на кого опереться.

"После прорыва пограничных линий обороны дальше – гуляй-поле: можно ехать в любую сторону и никого не встретить десятки, а то и сотни километров. Если бы у Сил обороны Украины было немного больше группировки, чем то, что сейчас зашло на территорию Курской народной республики, остановить его можно было бы уже где-то под Москвой", — подчеркнул дипломат.

По его словам, все это означает, что миф о непобедимости России – это типичная традиционная русская сказка, чтобы все боялись. Но на самом деле еще немного – и эта "избушка на курьих ножках" наконец-то рухнет, подытожил Огрызко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Радфеде пригрозили Украине "серьезным ответом" за операцию в Курской области.



