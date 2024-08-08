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ВСУ устроили рейд за имуществом агрессора: что должен немедленно сделать украинский суд

Захваченное ВСУ имущество РФ в Курской области могут арестовать украинские суды и использовать его в качестве компенсации за нанесенный ущерб

сегодня, 12:04
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Ткачик Олеся

Довольно странно, что до сих пор никто не обращает внимание на не менее значимый, чем военный аспект курских событий, а именно юридически-имущественный, направленный на возмещение Украине, ее гражданам ущерба, нанесенного агрессией РФ, отмечает политолог Юрий Романенко.

ВСУ устроили рейд за имуществом агрессора: что должен немедленно сделать украинский суд

Война в Украине

По его словам, в Украине есть много судебных решений, производств по поводу убийств, увечий, причинению вреда имуществу Российским государством, его гражданами, но до сих пор не было реального механизма возмещения ими нанесенного ущерба. И вот, говорит политолог, он появился с момента установления эффективного контроля за значительным имуществом РФ в Курской обл.

То есть, считает Романенко, теперь украинский суд имеет механизм физического выполнения ареста имущества для возмещения ущерба украинским истцам, и имеет возможность привлечь ВСУ для обеспечения ареста. Например, насосной газораспределительной станции "Суджа" – РАО Газпром, электроподстанции 330 кВ – РАО ЭЭС, и многое другое. А также передать его в управление квалифицированному управляющему. Это уже многомиллиардные возмещения, говорит политолог.

"В случае же потери Украиной контроля над арестованным имуществом, сам факт спорного имущества, с привлечением ВСУ, как стороны обеспечения исполнения, сделает цену на это имущество, и цену на имущественные комплексы, в состав которых оно входит, ничтожны", — заявил Романенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что одна из крупнейших газораспределительных станций в Европе "Суджа" – перешла под контроль ВСУ. "Почему взволновались военкоры понятно. Через эту станцию проходит 15 миллиардов кубометров газа в год", – отметил народный депутат Алексей Гончаренко.

Кроме того, известно, что сам населенный пункт Суджа перешел под контроль украинских военных.




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Источник: https://www.facebook.com/yuriy.romanenko1977/posts/pfbid0YFJviLADGKLYHnEwgp8AZBMkVQDSZv6d4v3amwY478poqTSezbsjPNbDP8PdceUYl
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