«ВСУ устраивают расправы над жителями Днепропетровщины»: что известно

"ВСУ устраивают расправу над жителями Днепропетровской области за отказ от эвакуации". Такую чушь в эфире кремлевского пропагандиста Соловьева заявил военный эксперт Виталий Киселев, сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Эвакуация детей

На самом же деле эвакуация населения из прифронтовых громад Днепропетровщины происходит добровольно. Принудительная эвакуация пока не объявлена.

Кроме того, все желающие могут выехать в обустроенные места временного пребывания в безопасных населенных пунктах, а также получить всю необходимую помощь.

"Фейки о "расправах ВСУ над мирными жителями" являются инструментом российской пропаганды. Цель врага – не только дискредитировать защитников Украины, но и сорвать эвакуацию с прифронтовых населенных пунктов. Таким образом, враг пытается увеличить количество людей, которые потенциально могут попасть в зону оккупации и будут использованы армией агрессора в качестве "живого щита"", – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Днепре распространяют анонимные сообщения о якобы запланированных нападениях на учебные заведения. Такие заявления сопровождаются угрозами и призывами к насилию, целью которых является создание паники среди жителей города. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Департамента гуманитарной политики Днепровского горсовета.

"Предыдущий опыт показывает, что подобные сообщения являются частью информационно-психологических операций (ИПСО), направленных на дестабилизацию ситуации. Злоумышленники даже называют конкретные учебные заведения, пытаясь посеять страх и недоверие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что киберполиция уже проверяет, устанавливая лиц, причастных к распространению ложной информации. Телеграм-канал, через который распространялись эти сообщения, уже заблокирован.