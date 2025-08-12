ВСУ уничтожили россиян: где возвращен контроль

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Украинские силы обороны провели успешную операцию по освобождению южных окрестностей Степногорска Запорожской области от диверсионно-разведывательных групп российских войск. Подразделения 210 отдельного штурмового полка совместно со смежными силами обнаружили и уничтожили врага, который пытался закрепиться в городской застройке.
ВСУ вернули контроль в Запорожской области
По данным военных, российские подразделения действовали малыми группами, пытаясь незаметно проникнуть в район и создать плацдарм для дальнейших действий. Благодаря четкому планированию и скоординированным действиям украинских бойцов противник был ликвидирован без потерь среди личного состава Сил обороны.
Эта операция стала очередным примером успешного выявления и обезвреживания угрозы на прифронтовых территориях, что позволяет удерживать контроль над стратегическими населенными пунктами и делает невозможными попытки врага закрепиться на новых позициях.