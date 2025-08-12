logo

ВСУ уничтожили россиян: где возвращен контроль
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ уничтожили россиян: где возвращен контроль

Украинские штурмовики освободили южные окрестности Степногорска от российских диверсантов, полностью ликвидировав угрозу в этом районе

12 августа 2025, 18:30
Украинские силы обороны провели успешную операцию по освобождению южных окрестностей Степногорска Запорожской области от диверсионно-разведывательных групп российских войск. Подразделения 210 отдельного штурмового полка совместно со смежными силами обнаружили и уничтожили врага, который пытался закрепиться в городской застройке.

ВСУ вернули контроль в Запорожской области

По данным военных, российские подразделения действовали малыми группами, пытаясь незаметно проникнуть в район и создать плацдарм для дальнейших действий. Благодаря четкому планированию и скоординированным действиям украинских бойцов противник был ликвидирован без потерь среди личного состава Сил обороны.

Эта операция стала очередным примером успешного выявления и обезвреживания угрозы на прифронтовых территориях, что позволяет удерживать контроль над стратегическими населенными пунктами и делает невозможными попытки врага закрепиться на новых позициях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Военно-промышленный комплекс Европы переживает самый большой скачок за последние десятилетия, и это напрямую связано с полномасштабной войной России против Украины. Как пишет Financial Times, с начала вторжения площадь оборонных предприятий в странах Европы выросла в три раза – на дополнительные 7 миллионов квадратных метров.
Такое стремительное расширение отражает масштабную трансформацию европейской оборонной стратегии. Если раньше производство оружия и техники рассчитывалось в основном на мирное время, то теперь Европа активно создает промышленную базу для устойчивого ведения войны. Это означает увеличение объема выпуска боеприпасов, бронетехники, артиллерийских систем, дронов и другого оборудования, необходимого для длительной оборонной кампании.



Источник: https://t.me/polk_210/3341
