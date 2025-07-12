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ВСУ уничтожили операторов дрона, убившего младенца: подробности от Генштаба

Смерть младенца на Херсонщине не осталась безнаказанной: операторы вражеского дрона уничтожены

12 июля 2025, 17:42
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Ткачова Марія

9 июля 2025 года российская армия ударила дроном-камикадзе по жилому дому в селе Правдино Херсонской области. В результате атаки погиб годовалый мальчик Дима, который находился во дворе вместе с бабушкой. Женщина получила ранения, ребенка спасти не удалось.

ВСУ уничтожили операторов дрона, убившего младенца: подробности от Генштаба

ВСУ отомстили россиянам за убитого ребенка

Это преступление вызвало сильный резонанс — гибель ребенка стала очередным доказательством того, что российские военные целенаправленно терроризируют гражданское население. Но на этот раз ответ не заставил себя ждать.

ВСУ провели точечную операцию против экипажа, который, по предварительным данным, и руководил дроном "Молния", убившим ребенка. Разведка установила направление запуска – из района временно оккупированной Голой Пристани. Там в пятиэтажном нежилом доме и находились операторы.

В ответ украинские силы направили по указанному объекту пять FPV-дронов в несколько волн. Атака была прицельной – беспилотники попали прямо в окна этажа, где базировались враги. После этого из этого дома запусков дронов больше не фиксировалось.

Это принципиальная позиция Сил обороны: ни одно преступление не останется без ответа. Особенно когда речь идет об убитых детях.

Украина борется не только за свою свободу, но и за право жить без страха перед террором. И каждый, кто пришел сюда убивать, получит свой ответ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Берлине начнется суд над немецким комиком Себастианом Готцем — его обвиняют в призывах к насилию после скандальной шутки о покушении на Дональда Трампа.
В июле 2024 года Готц опубликовал в соцсети X (Twitter) сообщение, в котором приравнял попытку убийства Трампа к опозданию на автобус. В немецком языке это выглядело как игра слов, где "к сожалению, немного опоздал" можно также толковать как "промахнулся".



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Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/26562
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