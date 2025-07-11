ВСУ уничтожили два ключевых оборонных завода России

В ночь на 11 июля Силы беспилотных систем ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли высокоточные удары по двум стратегическим объектам оборонно-промышленного комплекса РФ.

Украина ударила по авиазаводу «МиГ» в России

Одна из целей – Луховичский авиационный завод им. Воронина, входящая в состав российской корпорации "МиГ". Именно здесь производят боевые самолеты, осуществляют полный сборник, проводят летные испытания и готовят авиатехнику к передаче в войска. Удар по предприятию вызвал взрывы и пожар на территории завода.



Второй мишенью стало Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова – производитель ракет для зенитных ракетных и ракетно-пушечных комплексов, которыми оккупанты активно атакуют Украину. Зафиксированы взрывы и густой дым, а также прибытие пожарных и скорых в зону поражения.



Пока результаты операции уточняются, но уже понятно, что речь идет о попадании в объекты, критически важные для обеспечения армии РФ ракетным и авиационным оружием.



Силы обороны Украины продолжают реализовывать стратегию уничтожения военно-промышленной инфраструктуры врага, чтобы ослабить его способности к наступательным действиям и заставить прекратить агрессию.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в центре внимания оказались Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Временная следственная комиссия Верховной Рады, созданная для изучения возможных проявлений коррупции в силовых структурах, анонсировала новое направление своей работы – глубокую проверку деятельности антикоррупционных органов.