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ВСУ уничтожили два ключевых оборонных завода России

Украина ударила по авиазаводу «МиГ» и предприятию по производству ракет для ПВО — две ключевые цели врага поражены в глубь территории РФ

11 июля 2025, 18:31
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Ткачова Марія

В ночь на 11 июля Силы беспилотных систем ВСУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли высокоточные удары по двум стратегическим объектам оборонно-промышленного комплекса РФ.

ВСУ уничтожили два ключевых оборонных завода России

Украина ударила по авиазаводу «МиГ» в России

Одна из целей – Луховичский авиационный завод им. Воронина, входящая в состав российской корпорации "МиГ". Именно здесь производят боевые самолеты, осуществляют полный сборник, проводят летные испытания и готовят авиатехнику к передаче в войска. Удар по предприятию вызвал взрывы и пожар на территории завода.

Второй мишенью стало Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова – производитель ракет для зенитных ракетных и ракетно-пушечных комплексов, которыми оккупанты активно атакуют Украину. Зафиксированы взрывы и густой дым, а также прибытие пожарных и скорых в зону поражения.

Пока результаты операции уточняются, но уже понятно, что речь идет о попадании в объекты, критически важные для обеспечения армии РФ ракетным и авиационным оружием.

Силы обороны Украины продолжают реализовывать стратегию уничтожения военно-промышленной инфраструктуры врага, чтобы ослабить его способности к наступательным действиям и заставить прекратить агрессию.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в центре внимания оказались Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Временная следственная комиссия Верховной Рады, созданная для изучения возможных проявлений коррупции в силовых структурах, анонсировала новое направление своей работы – глубокую проверку деятельности антикоррупционных органов.



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Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/26523
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