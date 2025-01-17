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ВСУ угрожает окружение: РФ стремительно идет к границе с Днепропетровщиной

Аналитики сообщили о попытках врага взять населенный пункт в кольцо на Времивском направлении.

17 января 2025, 23:56
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Лиля Воробьева

Аналитики DeepState сообщили, что российские войска активно продвигаются к границе с Днепропетровской областью. Они захватили Нескучное и заняли Времовку.

ВСУ угрожает окружение: РФ стремительно идет к границе с Днепропетровщиной

Наступление РФ на Донбассе (фото из открытых источников)

Согласно информации DeepState, сейчас над Большой Новоселкой, последним крупным населенным пунктом на Времевском направлении, нависла угроза оцепления украинских сил. оккупанты пытаются взять этот населенный пункт в кольцо, что свидетельствует об их намерениях захватить Великую Новоселку без активных боев в застройке.

Эксперты предполагают, что противник будет продолжать пытаться улучшить свое положение как на севере, так и на юге от Нового Комара с целью перерезать дорогу с Зеленого Поля и выйти к балке на севере.

Аналитики также отметили, что за последние три дня российские войска захватили Нескучное и проводят чистку во Времовке. Они удивляются, как за столь короткое время два села оказались под контролем врага. К середине дня 15 января еще была информация, что украинские войска сопротивлялись в Нескучном, но к ночи россияне уже были в центре Времовки.

"Как за три дня целые два села оказались пустыми — нам пока неизвестно", — говорится в сообщении аналитиков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том. что с или обороны попали в затруднительное положение . Украинские защитники, обороняющие Большую Новоселку, находятся в сложном положении из-за активного наступления врага, сообщил в эфире "Эспрессо" директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

По его словам, после захвата Угледара противник начал наступление на Большую Новоселку по нескольким направлениям. Пока защитникам этого населенного пункта приходится противостоять значительному давлению. Логистика усложнена: основные трассы поставок, в том числе с севера через Новый Комар, сейчас перерезаны, подчеркнул эксперт. Он добавил, что враг захватил соседние населенные пункты Нескучное и Времивку, что позволяет ему давить на украинских военных с трех сторон – юга, запада и востока. С севера же пути в Большой Комар остаются заблокированными.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/21105
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