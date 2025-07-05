Сегодня, 5 июля, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины в координации с другими составляющими Сил обороны совершили точечную атаку на важный объект военно-промышленного комплекса РФ — акционерное общество ВНИИР-Прогресс, расположенное в городе Чебоксары, Чувашская республика. Это предприятие является одним из ключевых элементов российской военной инфраструктуры, ведь именно здесь производятся адаптивные антенные решетки типа "Комета".

ВСУ ударили по заводу в Чебоксарах

Эти компоненты критически важны для функционирования и наведения целого ряда видов высокоточного вооружения, регулярно применяемого Россией против мирного населения Украины. Речь идет, в частности, об ударных дронах типа Shahed, ракетах "Искандер-К", управляемых авиационных бомбах с модулями планирования и коррекции (УМПК), а также других ракетах и боеприпасах, которые российская армия активно использует при массированных атаках по городам, гражданской инфраструктуре и энергетической системе Украины.



По предварительным данным, все привлеченные средства поражения успешно достигли района цели. Поражение зафиксировано, в настоящее время продолжается уточнение масштабов причиненного ущерба.



Этот удар является очередным элементом целенаправленной стратегии ВСУ по понижению технической и производственной способности противника. Уничтожение ключевых объектов военно-промышленного комплекса РФ в глубине российской территории – это не только ответ на преступные обстрелы, но и инструмент давления для ослабления агрессора в долгосрочной перспективе.



Силы обороны Украины продолжают принимать все возможные меры для уменьшения военного потенциала России, нанося удары по критическим звеньям цепи производства вооружений. Цель остается неизменной – заставить российское руководство отказаться от вооруженной агрессии, остановить убийства мирных украинцев и вернуть безопасность в регион.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что В 2025 году ювенальная полиция зафиксировала 62 случая участия детей в потенциально террористических действиях — в том числе попытках диверсий. Еще около 70 подростков сообщили о попытках их вербовки.