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ВСУ ударили по российским установкам «Искандер», которыми они бьют по Украине

В России поражены установки ОТРК "Искандер"

сегодня, 10:54 comments1078
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Недилько Ксения

Сегодня подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генштаба ВСУ.

ВСУ ударили по российским установкам «Искандер», которыми они бьют по Украине

Фото: скриншот из видео Генштаба ВСУ

Отмечается, что подразделение 26 ракетной бригады российских войск из района города Клинцы Брянской области РФ пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву.

Благодаря эффективной разведке и в результате слаженной работы подразделений Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины цели успешно поражены. Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две – с большой вероятностью получили повреждения.

Результаты поражения уточняются.

"Эффективная и своевременная боевая работа украинских защитников позволила избежать жертв среди гражданского населения", — отметили в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Минобороны РФ заявили, что вражеским расчетом ОТРК "Искандер-М" уничтожен ЗРК "IRIS-T" Вооруженных Сил Украины в Днепропетровской области.

"В результате удара уничтожены: ▪ радиолокационная станция, ▪ пусковая установка, ▪ кабина боевого управления, ▪ два автомобиля сопровождения", – говорится в сообщении вражеского ведомства.

В официальных источниках не сообщалась такая информация. Воздушная тревога в Днепропетровской области в связи с угрозой баллистики в последнее время была объявлена вчера в 08:41, позавчера в 16:55 и позавчера в 15:29. В это время сообщалось о взрыве в Павлограде. "Павлоград. Громко. Все детали уточняем. Сейчас – информационная тишина", – написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Связаны ли эти два события между собой – неизвестно.



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