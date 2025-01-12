ВСУ ударили по оккупантам: в Генштабе сообщили о попадании по командному пункту

Сегодня Вооруженные Силы Украины нанесли очередной высокоточный воздушный удар по командному пункту 2-й гвардейской общевойсковой армии РФ, расположенному в городе Новогродовка Донецкой области. Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

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Эта операция является продолжением серии огневых поражений командных пунктов оккупационных сил в Донецком направлении , отмечают в Генштабе.

"Вооруженные Силы Украины демонстрируют высокий уровень координации и профессионализма в выявлении и уничтожении ключевых объектов звеньев управления и военной инфраструктуры противника", — сообщили в ведомстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал, как агенты партизанского движения "АТЕШ" отследили перемещение колонны военной техники оккупантов, в состав которой кроме личного состава и орудий входили БК для ПВО, а также большое количество цистерн с топливом.

"Всю собранную информацию и детальный маршрут мы передали Силам Обороны Украины. А они умеют сделать так, что от этого "добра" ничего не останется", – пишут в "АТЕШ".

Также "Комментарии" писали , что новые модификации "замангаленных" танков и противоминных тралов вчера были отправлены на Бердянский направление и в сторону Волновахи. Об этом сообщает советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, информированный через Мариупольское сопротивление. По его данным, опрокидывание в Волновахе осуществлялось частично с Новоазовского направления, частично с Мариупольского металлургического комбината им. Ильича общим количеством до 12 единиц.

"Именно на комбинате Ильича сейчас самая большая на юге база по модификации "мангалов". Все это поехало на Покровское направление и сопровождалось предварительной зачисткой по движению колонны. Часть танков и тралов из "Ильича" была переброшена в сторону Бердянска (количество до 4 единиц)" , – отмечает Андрющенко.