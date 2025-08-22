logo

Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ ударили по ключевым объектам России: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

ВСУ ударили по ключевым объектам России: подробности

Артиллерия ВСУ уничтожает врага на оккупированных территориях

22 августа 2025, 20:08
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Боевая работа ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины не останавливается ни на день. Наши артиллеристы совместно с другими подразделениями Сил обороны наносят системные удары по важным объектам российских оккупантов, лишая врага возможностей вести эффективные боевые действия.

ВСУ ударили по ключевым объектам России: подробности

Обстановка на фронте

Последние дни ознаменовались новыми успешными результатами украинской артиллерии на временно оккупированных территориях Донбасса. В результате точных огневых ударов был уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами подразделения "Рубикон", который использовался россиянами для координации разведывательно-ударных действий против украинских войск.

Кроме того, в результате операции был ликвидирован обширный склад боеприпасов противника, где хранились ракеты, артиллерийские снаряды и другие средства поражения. Взрывы на складе продолжались несколько часов, что свидетельствует о значительных запасах, которые оккупанты пытались накапливать для ведения наступательных действий.

Специалисты отмечают, что удары по таким объектам существенно снижают боеспособность российских группировок и усложняют их планы дальнейшего давления на украинские позиции. Уничтожение пункта управления БПЛА парализует возможности врага по аэроразведке и корректировке артиллерии, а потеря боеприпасов ставит под угрозу обеспечение передовых частей боезапасом.

Таким образом, украинские ракетные войска и артиллерия продолжают выполнять одну из ключевых ролей в отражении вооруженной агрессии, демонстрируя высокую эффективность, слаженность и точность поражения врага. Каждый такой удар приближает победу и восстановление безопасности на украинской земле.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что СБУ задержала на Харьковщине работника "Укрзализныци", который работал на ФСБ и шпионил за военными эшелонами и оборонными позициями ВСУ



Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/28144
