Боевая работа ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины не останавливается ни на день. Наши артиллеристы совместно с другими подразделениями Сил обороны наносят системные удары по важным объектам российских оккупантов, лишая врага возможностей вести эффективные боевые действия.

Обстановка на фронте

Последние дни ознаменовались новыми успешными результатами украинской артиллерии на временно оккупированных территориях Донбасса. В результате точных огневых ударов был уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами подразделения "Рубикон", который использовался россиянами для координации разведывательно-ударных действий против украинских войск.

Кроме того, в результате операции был ликвидирован обширный склад боеприпасов противника, где хранились ракеты, артиллерийские снаряды и другие средства поражения. Взрывы на складе продолжались несколько часов, что свидетельствует о значительных запасах, которые оккупанты пытались накапливать для ведения наступательных действий.

Специалисты отмечают, что удары по таким объектам существенно снижают боеспособность российских группировок и усложняют их планы дальнейшего давления на украинские позиции. Уничтожение пункта управления БПЛА парализует возможности врага по аэроразведке и корректировке артиллерии, а потеря боеприпасов ставит под угрозу обеспечение передовых частей боезапасом.

Таким образом, украинские ракетные войска и артиллерия продолжают выполнять одну из ключевых ролей в отражении вооруженной агрессии, демонстрируя высокую эффективность, слаженность и точность поражения врага. Каждый такой удар приближает победу и восстановление безопасности на украинской земле.

