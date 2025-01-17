ВСУ ударили по Белгородской области: есть «жирные» попадания

Вчера днем подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках дальнего огневого поражения нанесли точные удары по военным целям российского агрессора на территории Белгородской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

С-400

В частности, атакованы позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка оккупационной армии РФ. Зафиксировано прекращение функционирования радиолокационной станции 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400, что свидетельствует об успешном поражении цели.

"Также удачно отработали наши ракетчики и по позициям радиолокационной роты радиотехнического батальона 336 радиотехнического полка российских захватчиков. Подтверждены повреждения техники и оборудования этого подразделения. Боевая работа по ослаблению противовоздушной обороны российской федерации продолжается", – пишут в Генштабе.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев подтвердил, что ночью с 15 на 16 января более 10 БПЛА атаковали территорию трех районов региона, в основном нанеся удары по нефтебазе в Лискинском районе. Он опубликовал фотографию, на которой видна защитная сетка против БПЛА на резервуарах.

"На начальном этапе тушения пожара усложняло угрозу повторных атак на объект. Сейчас с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов", — написал он в своем Telegram- канале.

Пострадавших нет и имущество граждан не пострадало. Угрозы населению, по словам чиновника, нет, ситуация с доступностью горюче-смазочных материалов в области не изменится, утверждает он.