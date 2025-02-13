«ВСУ убили почти всех мужчин в Курской деревне»: что известно

Сообщение Минобороны РФ, якобы ВСУ убивали всех мужчин в селе Николаево-Дарьино, распространяет российский пропагандист Соловьев в своем Telegram-канале. Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

На самом деле: это очередная наглая ложь, целью которой является обвинение Украины в несуществующих преступлениях. Силы обороны Украины, в отличие от России, не воюют с гражданскими.

Этот вброс – продолжение российского фейка о том, что "на Курщине украинские военные убили 22 гражданских, а восьмерых женщин изнасиловали".

Силы обороны Украины соблюдают нормы международного права и об отношении к гражданским рассказала даже омбудсмен РФ Москалькова:

"Возвращая жителей Курщины с оккупированной территории, украинские военные вывезли их в Сумы, а оттуда через Беларусь их забрали в Россию. Люди рассказывали, как украинские военнослужащие приносили свою еду и делились последним".





Напомним, портал "Комментарии" писал, что оккупанты вдвое увеличили интенсивность ударов по Вооруженным силам Украины, дислоцированным у оккупированного Лисичанска Луганской области. Как сообщил о кремлевском издании ТАСС военкор Андрей Марочко, в среднем силы РФ выполняют около 300 огневых задач на этом участке фронта.

"На сватовско-креминском участке прошедших суток выполнено около 300 огневых задач. За последнее время ВС РФ значительно нарастили удары по вооруженным формированиям Украины на участке Сватово — Лисичанск. Увеличение поражения целей почти вдвое удалось достичь за счет наращивания использования ВКС и FPV-дронов. Самые ощутимые для противника изменения произошли в районе Новоегоровки, Невского и Белогоровки", — сказал Марочко.

Собеседник российского агентства отметил, что дислоцированные на данном участке фронта подразделения ВСУ испытывают "большой дефицит" средств противовоздушной обороны — они "практически бессильны против ударов с воздуха". Отметим, что в Генштабе ВСУ такую информацию не комментируют, в сводке боевых действий говорится, что на Северском направлении наши защитники отбили 1 штурм оккупационных войск вблизи Белогоровки.