ВСУ теряют Торецк: враг продвигается на запад города

ВСУ потеряли контроль над шахтой "Центральная" в Торецке, сообщил украинский военный с позывным "Мучной".

РФ наступает в Торецке. Фото из открытых источников

Эта шахта была одним из центральных узлов обороны ВСУ в городе.

Как пишет "Мучной", россияне в Торецке пытаются выбить украинские войска из районов к западу и северо-западу от терриконов.

"ВСУ держат эти остатки. Цена очень большая, даже за малые куски территории, где проходят упорные бои", — добавил "Мучной".

Военный также сообщил, что во Временном Яру враг продвинулся с юга как на огнеупорном заводе, так и в северной части микрорайона "Северный", выйдя в его окрестности. По его словам, подразделения ВСУ на огнеупорном заводе зажаты с трех сторон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ситуация в районе Великой Новоселки на юге Донецкой области продолжает обостряться, пишет украинский военный паблик Deep State. "И хотя украинским силам удалось выбить россиян из Нового Комара, где проходит последняя логистика в Большую Новоселку, РФ продолжает штурмовать село малыми группами. К югу от Великой Новоселки напряженная ситуация складывается у Макаровки, позиции которой ослаблены после потери Благодатного. Также есть угроза вторжения с юга в сам город", — пишет паблик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время на Покровском и Кураховском направлениях российские захватчики все чаще попадают в плен к украинским защитникам, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". Офицер ВСУ отметил, что российская "тактика скорых заскоков" у тыл украинских военнослужащих имеет очевидные недостатки.