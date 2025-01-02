ВСУ теряют позиции на Курщине: как россиянам удается выполнить приказ Путина

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Украинские Силы обороны эффективно противодействуют наступлению российских войск на Курщине, где оккупанты сосредоточили значительное количество личного состава, об этом в эфире 24 канала рассказал командир 1-й роты 252 стрелкового батальона Валентин Лихолит.
Бои в Курской области
По его словам, для того чтобы не допустить продвижения российских войск в направлении Покровска, была поставлена задача сковать их силы на Курщине.
По словам командира, ВСУ постепенно потеряли около 30% территории на Курском направлении, однако продолжают активно обороняться. Российские войска пытаются вытеснить украинских защитников из региона в инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Оккупанты используют массированные штурмы с большими силами, но украинские бойцы успешно отбивают их атаки.
На стороне украинских защитников сейчас погодные условия. Из-за болотистой местности тяжелая техника врага, в том числе танки и БМП, застревает в полях. Россияне сосредотачивают технику на полевых дорогах, чтобы избежать грязи, откуда совершают обстрелы.
Основную ставку враг делает на использование управляемых авиабомб (КАБ) и артиллерии.
В то же время, украинские военные получают поставки снарядов и вооружения. В их арсенале также западное дальнобойное оружие, которое помогает сдерживать наступление окупантов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как россияне собираются заходить в Покровск.
Новости