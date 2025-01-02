ВСУ теряют позиции на Курщине: как россиянам удается выполнить приказ Путина

Украинские Силы обороны эффективно противодействуют наступлению российских войск на Курщине, где оккупанты сосредоточили значительное количество личного состава, об этом в эфире 24 канала рассказал командир 1-й роты 252 стрелкового батальона Валентин Лихолит.

Бои в Курской области

По его словам, для того чтобы не допустить продвижения российских войск в направлении Покровска, была поставлена задача сковать их силы на Курщине.

"Чтобы они не шли на Покровск, была команда сковать войска россиян на этом направлении. Пока северокорейцев нет, они на другом направлении. Но задачу выполняем и сковываем здесь их войска. Понятно, что всем было трудно сдерживать наступление", — сказал он.

По словам командира, ВСУ постепенно потеряли около 30% территории на Курском направлении, однако продолжают активно обороняться. Российские войска пытаются вытеснить украинских защитников из региона в инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Оккупанты используют массированные штурмы с большими силами, но украинские бойцы успешно отбивают их атаки.

На стороне украинских защитников сейчас погодные условия. Из-за болотистой местности тяжелая техника врага, в том числе танки и БМП, застревает в полях. Россияне сосредотачивают технику на полевых дорогах, чтобы избежать грязи, откуда совершают обстрелы.

Основную ставку враг делает на использование управляемых авиабомб (КАБ) и артиллерии.

"Получается так, что у них еще подключается авиация, запускают КАБ. Если говорить о соотношении, может быть, что два к одному. То есть они выпускают два – три снаряда, а мы – один", – сообщил военный.

В то же время, украинские военные получают поставки снарядов и вооружения. В их арсенале также западное дальнобойное оружие, которое помогает сдерживать наступление окупантов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как россияне собираются заходить в Покровск.



