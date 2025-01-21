Украина постепенно теряет одно из последних стратегических преимуществ на передовой. Ранее у украинских операторов беспилотников была возможность эффективно поражать вражескую технику, однако ситуация изменилась, сообщает The Telegraph.

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В частности, один из украинских бойцов, известный под позывным "Дарвин", недавно установил личный рекорд, уничтожив девять российских боевых машин за один день. Однако со временем Россия значительно улучшила свои системы радиоэлектронной борьбы, что затруднило использование беспилотников. "Дарвин" отмечает, что для того, чтобы совершить успешную атаку, теперь нужно привлекать гораздо больше дронов. Это негативно влияет на эффективность обороны, в частности, в районе Купянска в Харьковской области.

Этот город, освобожденный осенью 2022 года, теперь постоянно подвергается обстрелам, а линия фронта находится всего в нескольких километрах. Российские войска постепенно продвигаются вперед. Как отмечает заместитель начальника полиции области Константин Тарасов, более 97% местных жителей эвакуированы, но около 2000 человек остаются, подвергая себя большой опасности.

"Наш народ гибнет. Обстрелы становятся только более интенсивными", — добавляет Тарасов.

В окрестностях Купянска собратья "Дарвина" из батальона "Ахиллес" 92-й десантно-штурмовой бригады отчаянно пытаются удержать позиции вместе с другими подразделениями. В ноябре им удалось отбросить русские силы, когда те захватили северо-восточные окраины области.

Однако ситуация усугубилась тем, что Россия усилила свои возможности блокировать разведочные и ударные дроны, которые были критически важны для операций батальона.

"Мы все еще можем атаковать, но это стало гораздо труднее, чем раньше", – говорит "Дарвин", 21-летний ветеран, совершивший 5000 вылетов на беспилотниках во время войны.

"Сейчас для того, чтобы успешно атаковать, нужно использовать 100 дронов со 100 полезными нагрузками, чтобы они могли эффективно действовать в небе и преодолевать все препятствия. Поэтому уровень успеха снизился", — заключает он.

"Комментарии" уже писали, что Силы обороны Украины нанесли удар по некоторым военным объектам России. Об этом сообщили в 14-м отдельном полку БпАК СБС, действовавших во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.